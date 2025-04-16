亂凍刪預算急了？藍委逼衛福部提解凍「還搬陳時中救援」

國民黨立委陳菁徽今天在立法院衛環委員會上逼問，衛福部何時要提出解凍報告來解凍預算。（記者吳亮儀攝）

2025/04/16 10:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨和民眾黨在今年初聯手亂砍和凍結上千億元預算，如今面臨大罷免，許多藍委急了、又要求部會提解凍案。藍委陳菁徽今天（16日）在立法院衛環委員會多次逼問衛福部長邱泰源到底何時要提解凍案？邱泰源始終不給明確時程，讓陳菁徽氣到拿前衛福部長陳時中案例救援。

陳菁徽今天在衛環委員會一上台就逼問邱泰源為何遲遲不提出解凍報告來解凍預算，並指出邱泰源在擔任立委期間，處理當時衛福部提出的解凍案，當時提出的時程在同年的三月到五月多，且也砍了許多當時衛福部提出的預算案，但也配合解凍。

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陳菁徽說，以前邱泰源擔任立委時，對疫情、愛滋病和少子女化的預算和評論都和現在在野黨提出的評論差不多，依照當時邱泰源擔任立委的經驗「幾週內可以提出解凍報告」？陳菁徽也指出，以前陳時中擔任衛福部長時，陳時中一面應付新冠疫情非常忙碌，但他都沒有延誤地提出解凍報告，並質問邱泰源到底何時要提？

邱泰源表示，這次凍刪預算和以前完全不一樣，有點出乎意料之外，且委員們很嚴格，「我們會盡快」。

陳菁徽多次逼問邱泰源到底何時可以提出解凍案，並稱教育部長鄭英耀稱二、三週就可以提出解凍報告，並要求衛福部和教育部要一致；不過邱泰源仍拒絕說明到底何時可以提出解凍報告，只稱「我們會來努力」。

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