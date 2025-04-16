鍾東錦率團赴中 苗縣府：汲取觀光、農業、科技經驗

苗栗縣長鍾東錦率團赴中國四川參訪，15日前往梓潼七曲山大廟參拜。（圖由縣府提供）

2025/04/16 10:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦於11日率團赴中國四川參訪8天，成為「賴17條」公布後第一位赴中參訪的縣市首長，引起矚目和話題。苗栗縣政府昨（15日）晚發布新聞稿表示，縣府參訪團前往四川汲取觀光、農業、科技等經驗，以完善縣政策略。

縣府指出，連日來參訪團前往當地城市建設考察，參訪融合居住、商業、休閒與娛樂的麓湖生態城，其中「CPI麓湖」是在生態城裡的創新型商業社區，引進咖啡、畫廊、餐飲、手創等店家，並設有開放式書架、自行車道，以及寵物用水、廁所等，主打親子、寵物、單車騎士友善環境。

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苗栗縣政府稱，位在四川興隆湖畔的「成都科創生態島」，連接35個重大創新平台、27個國家科研機構，藉由科技金融、技術轉移等服務幫助中小企業實現概念驗證與試驗平台，以縮短研發週期。鍾東錦期許利用科技的導入，提供縣內中小型企業規畫提升競爭力，結合AI發展逐步達成苗栗成為科技大縣的願景。

此外，因苗栗每到連假住宿率排名全國第一，參訪團也前往九寨溝體驗藏族、羌族文化，並針對景區對大自然的保護、基礎設施、服務管理等項目進行考察，藉此優苗栗各景點設施設備，以凸顯在地特色與人文風情。

另，苗栗縣英才書院內文昌帝君為前縣長劉政鴻前往四川梓潼文昌廟恭迎分靈來苗安座；15日鍾東錦也前往梓潼七曲山大廟參拜，感謝文昌帝君對苗栗學子的庇佑，讓苗栗子弟人才輩出，在專業領域都能發光發熱。

參訪團參訪融合居住、商業、休閒與娛樂的麓湖生態城。（圖由縣府提供）

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