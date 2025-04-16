川普關稅藍喊停止罷免 沈榮欽提1理由：更該支持大罷免

美國總統川普日前推出對等關稅，引發各國高度關注，國民黨批評政府在應對關稅戰上處於消極被動狀態，還呼籲「停止大罷免」。圖為國民黨針對關稅召集藍、白地方首長共商產業因應措施。（資料照）

2025/04/16 12:15

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前推出對等關稅，引發各國高度關注，國民黨批評政府在應對關稅戰上處於消極被動狀態，還呼籲「停止大罷免」。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽發文強調，目前台美談判仍在進行中，但國會目前藍白兩黨獨大，在藍白兩黨黨鞭的操控下，就可以讓台美協議胎死腹中，為此他呼籲為因應關稅變局，國人更應該支持大罷免。

沈榮欽在臉書發文指出，川普發動的關稅戰，為國內廠商帶來很大的不確定性。國民黨因此呼籲，罷團應該即刻停止罷免，以因應關稅變局。

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對此沈榮欽直言，「我的看法正好相反，為了因應關稅變局，國人更應該支持大罷免」。沈榮欽說明，川普宣布對各國課徵的關稅之後，國民黨人呼籲報復美國者有之、停止對美國投資者有之、開放中國觀光客來台者有之，均以親中遠美為原則。所幸政府未聽信這些話，否則現在恐怕面臨和中國類似的高關稅困境。

沈榮欽表示，台灣成為和美國首波協商關稅的國家，目前談判仍在進行中，如果最後需要締約的話，可能也需要立院同意後才能生效。但問題是國會在目前藍白兩黨獨大的情形下，只要有數名親中立委高調反對，在藍白兩黨黨鞭的操控下，就可以讓台美協議胎死腹中，讓台灣再度陷入關稅戰的高度不確定性而受到傷害。

沈榮欽對此也提出解方，他表示請大家去簽罷免連署，只要有越多的國民黨立委通過第二階段罷免連署，面對可能的罷免，就不敢在國會中公然提倡親中遠美、反對台美雙方努力談判的結果，越能保障台灣不受關稅之害。

沈榮欽在文末強調，為了因應關稅戰的不確定性，請大家明天起努力連署，多一位國民黨立委通過第二階段罷免連署，對台灣的未來就多一分保障。

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