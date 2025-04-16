罷綠委領銜人比納粹手勢戴卐字臂章 吳靜怡：朱立倫要不要出來譴責？

宋建樑15日晚間戴上象徵納粹「卐」字臂章赴新北檢應訊。（記者王藝菘攝）

2025/04/16 09:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨青年軍系統對多名民進黨立委發動罷免，針對幽靈連署狀況頻傳，檢方昨發動搜索、約談，其中罷免立委李坤城的領銜人宋建樑赴新北檢應訊時卻戴著象徵納粹「卐」字臂章，還比出納粹軍禮的手勢，引發外界議論，在PTT上也引發鄉民嘲諷。對此媒體人吳靜怡發文質疑，國民黨像是一台即將失控的列車，連續兩天在台北、新北地檢署前違法集會，她也批評「納粹主義張揚的行為是一種國際挑釁，朱立倫要不要出來譴責？」

罷免綠委幽靈連署不斷，新北地檢署昨針對罷免立委蘇巧慧、李坤城、張宏陸及吳琪銘等的領銜人住處發動搜索，並約談被告含證人約20多人到案。其中罷免李坤城的領銜人宋建樑於昨日晚間竟戴上象徵納粹的紅色「卐」字臂章，手拿納粹領導人希特勒的著作《我的奮鬥》（Mein Kampf）到新北檢接受複訊，在面對鏡頭時還做出納粹敬禮手勢，引發外界熱議。

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吳靜怡在臉書發文質疑，國民黨聲援武統言論之後，居然出了納粹的形狀？她批評國民黨像是一台即將失控的列車，明知違法而發動連續兩天在台北、新北地檢署前違法集會，更出現提議罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑，竟然戴上紅色納粹的臂章並拿著希特勒自傳《我的奮鬥》、舉手行納粹禮，進入偵查大樓，到新北檢應訊。

對此吳靜怡也砲轟，國民黨一再踩到國際民主國家的底線，濫用言論、集會自由，納粹主義張揚的行為是一種國際挑釁，朱立倫要不要出來譴責？

此事也在PTT引發議論，有鄉民也轉貼相關報導，發文質疑「有一個罷免李坤城的領銜人宋建樑，居然手行納粹禮，左手卍字臂章，然後國民黨一堆現任立委居然同框在幫一個支持納粹的人吶喊助威欸」、「這傢伙年輕的時曾經參選國民黨黨代表，極品耶」。

對此其他網友也並紛紛留言質疑「剩這種怪人願意當領銜人」、「好可悲的國民黨」、「不可思議，現任立委在幫他吶喊助威欸」、「人才啊，挑戰民眾的底線」、「國民黨青年軍是要丟臉到國際是吧？」、「他不知道納粹是反人類罪嗎」、「我第一次看到死亡連署這樣明顯的偽造文書還可以凹的」、「罷免的熱度一直降不下來 找到原因了」。

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