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    宋建樑戴納粹符號臂章惹議 吳欣岱痛斥：國民黨還要如何狡辯？

    宋建樑15日晚間戴上象徵納粹「卐」字臂章赴新北檢應訊。（資料照）

    宋建樑15日晚間戴上象徵納粹「卐」字臂章赴新北檢應訊。（資料照）

    2025/04/16 10:49

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市多名民進黨立委遭提議罷免，針對幽靈連署狀況頻傳，檢方昨發動搜索、約談，其中提議罷免立委李坤城領銜人宋建樑戴納粹「卐」臂章抵新北檢複訊引發討論。對此，基進黨秘書長吳欣岱表示，國民黨去年在國外發動「藍鷹行動」就有支持者拿納粹旗響應，她痛斥「不到1年又高舉納粹手勢，這次中國國民黨還要如何狡辯？」

    吳欣岱於臉書粉專提及，大家昨天看到涉嫌不實連署被約談的國民黨青年軍宋建樑，身著納粹臂章、手抱希特勒著作的年輕人，都很詫異為什麼他要這麼作？事實上去年在國會外，國民黨發動的「藍鷹行動」就有一群支持者拿著納粹旗幟在場響應了。當時國民黨還用力切割，指控評論的人都是在抹黑藍鷹行動，都是在造謠，結果不到一年他們的青年軍就把納粹圖騰直接上身了。

    吳欣岱說，她想主要原因是，中國國民黨才是在台灣最用力鼓動法西斯主義的組織，你可以從每一次的造勢、黨籍民代的發言、支持者樣態中看到—狂熱的國家主義、神格化的領袖崇拜、強調戰鬥。所以，我覺得國民黨也不用急著切割。

    吳欣岱指出，當納粹臂章出現在國民黨青年軍的手臂上時，這已經不是什麼「個人行為」，也不是什麼「年輕人不懂事」。這是國民黨一路走來的必然結果。當你們一邊喊著反共，一邊學得最像的卻是法西斯，你們反的從來不是極權，而只是「不是你們掌權」的極權。當你們高舉中華民國國旗，卻踐踏民主的根基，反對公民罷免權的行使；當你們不斷塑造敵人、鼓動對立，那我們就必須問：「在這樣的政黨繼續操作仇恨、複製極權的時候，台灣社會還能容許他們披著民主的外衣繼續苟活多久？」

    吳欣岱直指，歷史已經一次又一次地告訴我們，沉默不會換來和平，姑息只會養大怪物。是時候站出來，說清楚「我們拒絕納粹，也拒絕中國國民黨」。

    基進黨秘書長吳欣岱表示，國民黨去年在國外發動「藍鷹行動」就有支持者拿納粹旗響應，她痛斥「不到1年又高舉納粹手勢，這次中國國民黨還要如何狡辯？」。（圖擷自臉書）

    基進黨秘書長吳欣岱表示，國民黨去年在國外發動「藍鷹行動」就有支持者拿納粹旗響應，她痛斥「不到1年又高舉納粹手勢，這次中國國民黨還要如何狡辯？」。（圖擷自臉書）

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