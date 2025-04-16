下屬控柯文哲交辦京華城、主導獻金挪用 吳靜怡：如何辯駁

台北地院審理京華城容積、侵占民眾黨政治獻金等案，昨傳喚木可公關行銷公司董事長李文娟、台北市都市發展局前局長黃景茂。黃景茂指柯文哲（圖中）主導京華城案的違法容積，李文娟則揭露柯文哲主導政治獻金挪用。（資料照）

2025/04/16 09:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城容積、侵占民眾黨政治獻金等案，昨傳喚木可公關行銷公司董事長李文娟、台北市都市發展局前局長黃景茂。媒體人吳靜怡發文指出，黃景茂指柯文哲主導京華城案的違法容積，李文娟則揭露柯文哲主導政治獻金挪用，讓她質疑李文娟與黃景茂供出主謀的致命一擊，會不會成為柯文哲的司法絕境？並指兩案證據鏈逐漸成形，柯文哲還能如何辯駁。

吳靜怡在臉書發文指出，京華城案涉及台北市政府違法提高京華城改建容積率（560%增至840%），圖利財團約400億元，黃景茂昨日出庭強調京華城陳情案因柯文哲親自交辦，他才簽呈送都市計畫委員會（都委會），並指在市長交辦下都發局無權駁回，且北市府始終反對與京華城和解，柯文哲還要求限期回覆，間接促成違法「方案四」（20%容積獎勵）。

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吳靜怡表示，檢方反駁黃景茂未盡適法性審查義務，形同「橡皮圖章」配合柯文哲護航。監察院報告指出，容積獎勵缺乏法律依據，雖然黃景茂的證詞坐實柯的主導，卻難掩自身共犯嫌疑。

吳靜怡也指出，政治獻金案指柯文哲與李文娟、李文宗侵占獻金6234萬餘元，罪名包括公益侵占與違反《商業會計法》。李文娟否認侵占，稱無決策權，僅依柯文哲及李文宗指示，將獻金匯入木可處理選舉收尾工作。她主張獻金屬參選人財產，可留供2028年大選，卻被檢方斥為「替柯宣布參選」，證明柯私有化獻金。

吳靜怡直言，柯文哲下屬李文娟、黃景茂的供詞，讓主事者無路可退！她表示黃景茂指柯交辦促成違法容積，李文娟揭柯主導獻金挪用，兩案證據鏈逐漸成形，柯文哲明日出庭，還能如何辯駁，恐怕不再是隨意喊喊司法迫害就能情勒法官的。

吳靜怡認為，柯文哲政治獻金案不會有人願意扛，畢竟想繼續選舉的只有柯文哲，京華城案至少圖利罪逃都逃不掉了。她在文末也強調「柯文哲就是貪污，圖利就是貪污！」

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