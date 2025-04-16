高雄成為紐約州橘郡首個姊妹市 陳其邁︰智慧城市展牽起緣分

高雄市長陳其邁與橘郡郡長史蒂文・紐豪斯（Steven M. Neuhaus）視訊會議簽署兩座城成為姊妹市。（行國處提供）

2025/04/16 08:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府4月15日透過視訊方式，與美國紐約州橘郡（Orange County, NY）締結為姊妹市，高雄也成為橘郡第一個姊妹市，市長陳其邁表示，這緣分是由藉由智慧城市展牽起，期盼未來在多元領域都發展緊密合作關係，展現台美城市交流成果。

締約儀式在台灣時間本月15日晚舉行，高雄市長陳其邁與橘郡郡長史蒂文・紐豪斯（Steven M. Neuhaus）率領市府團隊，在美國在台協會高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）、駐紐約辦事處李志強大使的共同見證下，透過視訊會議成為姊妹市。

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高市行國處說明，橘郡為美國紐約州第五大行政區，是著名的美國西點軍校所在地，更是紐約州首個獲得認證的「氣候智慧社區」（Climate Smart Community），積極推動環境永續與智慧治理。

此次橘郡與高雄締結姊妹市，起源於郡長紐豪斯於2025年3月首次訪台參與智慧城市展，與高雄市副市長林欽榮、副市長李懷仁皆深度交流智慧城市、數位發展等城市治理議題，參訪智慧運輸中心、高雄流行音樂中心等市政建設，雙方在城市交流中均展現高度合作意願。

陳其邁簽約時表示，「今天是高雄與橘郡的重要時刻，也是促進台美關係深化的一步」，高雄與橘郡同樣致力於打造智慧城市與邁向淨零轉型，期待雙方創造更多經貿及各領域的合作機會，共同提升智慧城市的發展應用與競爭力。

橘郡郡長史蒂文・紐豪斯致詞時熱情表達對高雄的深刻印象，「我一抵達高雄就已經愛上高雄！」，並介紹與會的橘郡議會凱文・海因斯（Kevin Hines）主席與橘郡團隊，也特別感謝駐紐約辦事處李志強大使居中牽線促成締盟。

紐豪斯認為，橘郡與高雄兩座城市在各領域有許多能夠彼此學習之處，他也會盡力發揮影響力，為良好的美台關係努力。

張子霖致詞指出，很榮幸見證最新的美台姊妹市關係，相信簽約是兩座城市合作的基礎，期待高雄與橘郡未來在文化、教育、經濟領域，以及危機處理應變上能發展多方面的交流。駐紐約辦事處李志強大使致詞則表示，非常榮幸能參與締盟儀式，期待兩座城市很快能再度面對面的交流，駐處也會全力協助。

紐約州橘郡為高雄第42個姊妹市及友好夥伴城市，高雄市行政暨國際處長張硯卿指出，市府持續積極拓展與國際城市的夥伴關係，透過多元合作面向，強化高雄的城市國際能見度，也全力促成與國際城市的友誼與長遠合作關係。

紐約州橘郡與高雄締結姊妹市，源於郡長紐豪斯於2025年3月首次訪台。（行國處提供）

高雄市與紐約州橘郡締盟，美國在台協會高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）、駐駐紐約辦事處李志強大使共同見證。（行國處提供）

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