政治獻金被質疑 羅智強曝訴訟策略：要讓造謠者「法院跑不完」

國民黨立委羅智強。（圖由國民黨提供）

2025/04/16 08:38

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨台北市議員簡舒培、林延鳳近日質疑國民黨立委羅智強的政治獻金流向，羅智強除了強調一切依法，歡迎檢舉，今日也揭露他「多管齊下、全面反制」的訴訟策略，羅智強說，能自訴的直接自訴，能提民事求償的，也一案都不放過。要讓造謠者們「法院跑不完」。

羅智強指出，為什麼很多人面對民進黨的造謠卻束手無策，答案很簡單，因為檢察官根本不辦。民進黨掌控檢調，檢察官對於綠營造謠者往往「不動如山」，不起訴成了護航的代名詞。而他們向檢察官提告造謠者，卻只能眼睜睜看著真相被埋沒、正義無法伸張。造謠者也因此肆無忌憚，反正檢調自己人，一定會護航。

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羅智強表示，他決定採取「多管齊下、全面反制」的訴訟策略，有的案件走告發，有的案件提告訴；能自訴的直接自訴，繞過綠色檢調東廠；能提民事求償的，也一案都不放過；有些案子，甚至會等到「政黨輪替後」，檢察官恢復中立，不再聽命民進黨後，再來一一算帳。

「要讓造謠者們猜不到，我會從哪個方向出手，你敢造一個謠，我就告你。」羅智強說，他會再搭配「謝長廷的時效屆滿前提告法」，謝長廷這個訴訟策略曾讓他跑了好幾年法院，出庭出不完；換言之，不一定會馬上提告，會等半年、一年、甚至快到時效屆滿再提。

羅智強進一步表示，第一位要承擔責任的，就是簡舒培。她最近散播了兩則惡毒謠言，首先，簡舒培指控他將政治獻金轉入自己成立的基金會，完全是子虛烏有、蓄意抹黑。他先提自訴誹謗罪或意圖使人被罷免，不經檢察官，直接進法院；如果自訴被駁回，則進入第二步驟；如果自訴成立，則不提告，若自訴不成立，則時效將屆時（也許半年、也許一年），提告意圖使人被罷免罪（選罷法第104條），屬重罪，最重五年徒刑；再等到民事求償的兩年時效將屆時，提出名譽損害賠償訴訟。

羅智強說，簡舒培也誣指他在參選桃園市長時，利用政治獻金請由他基金會董事負責的公司打選戰。但事實上，該人早已非董事；即使仍為董事，法律也未禁止接案。刑事、民事部分他都會慢慢提告。

「我要告訴簡舒培，妳不要以為檢察官可以護航你，我會採取自訴。台灣的法官，雖然有綠的，但也有秉公中立的法官。我就讓你去賭睹看，遇到秉公中立的法官，你就等著坐牢！這就是我對簡舒培的回擊方式。兩則謠言，最重可判十年徒刑。歡迎她繼續造謠，刑期我幫她算好。」羅智強強調，要的不只是為自己討回公道，更是為所有遭到綠營抹黑的在野黨人伸張正義，要讓造謠者們「法院跑不完」。

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