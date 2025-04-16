藍委陳菁徽投書批美智庫阻共軍侵台 周軒：為何幫中國出頭？

美智庫研究員建議川普政府可以採取非軍事手段來嚇阻中國對台灣的侵擾，國民黨立委陳菁徽則投書美媒稱「限制中國簽證對台灣無益」。對此政治工作者周軒質疑，為什麼國民黨的立法委員要去幫中國出頭呢？（資料照）

2025/04/16 08:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員索博利克（Michael Sobolik）日前投書，建議川普政府可以採取非軍事手段來嚇阻中國對台灣的侵擾，國民黨立委陳菁徽則投書美媒稱「限制中國簽證對台灣無益」。對此政治工作者周軒質疑，為什麼國民黨的立法委員要去幫中國出頭呢？

哈德遜研究所研究員索博利克日前以「保護台灣免受中國侵害的策略」投書《華爾街日報》指出，對兩岸軍事升級的擔憂，使得華盛頓的政策決定者不願採取軍事措施，他建議川普政府可以採取非軍事手段，來增加中共發動衝突的代價，譬如中共每對台灣進行一次海上侵擾，華盛頓就減少100個中國學生簽證名額，這樣做可以讓北京為其侵略行為付出代價。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委陳菁徽卻為此投書美國《華爾街日報》，公開質疑「限制中國簽證對台灣無益」，也聲稱現在最重要的是關稅，華盛頓不能在強調台灣戰略重要性的同時又徵收關稅。

陳菁徽強調，如果美國真心重視台灣的戰略價值，就不該同時對台灣祭出懲罰性關稅，「我們認為，中共對台灣的脅迫不是偶發的軍演，而是長期且持續的「消耗戰」。而面對這樣的威脅，美方不應只提出象徵性手段，更不該以關稅政策削弱台灣本已有限的經濟韌性」。

政治工作者周軒發文質疑，華府智庫這個政策建議聽起來怎麼樣都是中國會跳腳的，「沒想到我們台灣的立法委員首先出面反對了」。他認為，陳菁徽的邏輯是「中國對台灣的灰色地帶侵擾是持續性的。不是限制中國簽證這種一次性措施可以解決。現在最重要的是關稅問題，美國不能一邊強調台灣很重要一邊又對台灣加關稅，這樣會破壞台灣的經濟韌性，台灣希望的是跟美國在所有領域合作，確保美國的短期經濟措施不會破壞美國在印度─太平洋地區的長期戰略目標」。

周軒質疑：「不知道為什麼我們台灣的立法委員要特別投書去華爾街日報反駁一個智庫研究員的建議？為什麼國民黨的立法委員要去幫中國出頭呢？」他也強調「任何一個可以減緩中國對台灣侵擾的策略，不是都值得一試嗎？」

周軒也指出，陳菁徽居然還嗆「以免美國的短期經濟政策破壞美國在印太的長期戰略目標」，這看起來陳菁徽委員本人，是比美國國務院還有川普本人還懂什麼叫做「美國的印太長期戰略目標」？周軒為此也諷刺「拜託國民黨繼續做這種事情不要停，美國人應該會越來越認識現在的國民黨到底是什麼」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法