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    批羅智強「演戲演過頭」 簡舒培：暴怒關心都是假，賣書才是真的

    簡舒培在臉書批評：「徐弘庭都付完青年軍的交保金，羅智強還在演？」並質疑難道羅智強關心青年軍、對她喊告都是為了「賣書募款」嗎？（資料照）

    簡舒培在臉書批評：「徐弘庭都付完青年軍的交保金，羅智強還在演？」並質疑難道羅智強關心青年軍、對她喊告都是為了「賣書募款」嗎？（資料照）

    2025/04/16 08:45

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦罷免「幽靈連署」，約談包含台北市「罷吳四騎士」在內的罷免「雙吳」團隊，檢察官複訊後15日凌晨諭令6名被告以20萬元至50萬元不等交保，金額共230萬元。對此國民黨立委羅智強說「保釋金我出」，事後這筆保釋金卻是藍營北市議員們幫忙繳交。民進黨北市議員簡舒培在臉書批評：「徐弘庭都付完青年軍的交保金，羅智強還在演？」並質疑難道羅智強關心青年軍、對她喊告都是為了「賣書募款」嗎？

    簡舒培提到，羅智強15日早上發文說要幫國民黨年輕黨工出230萬交保金，搭配14日在北檢外慷慨激昂的畫面，宛如好像什麼正義使者，但事實上國民黨青年軍的交保金，藍營北市徐弘庭在15日凌晨4點多就解決的。簡舒培表示，羅智強嘴巴上說關心青年軍，起床後不是關心他們交保沒，而是趕快發文搶聲量？而羅智強演戲演過頭，連自家議員交出的交保金都想收割，直到徐弘庭被媒體詢問後打算出面說明，羅才改口要把自己的230萬改成罷吳經費。

    簡舒培質疑：「奇怪了，羅智強前幾天不是才說財務告急，要抵押房子、賣書募款來面對罷免？依照羅智強前幾天說的售書所得與房子貸款共650萬，扣掉前幾天那台奔走全台的戰車250萬，以及這次說要支援罷免綠委的230萬，羅智強用於反罷免的經費是170萬元，不知道這次會不會把七成都搬進自家基金會董事的特定公司？」

    簡舒培表示，羅智強現在解釋一下2022桃園市長政治獻金，近七成都流向自家人謝中川開設的公司這件事了嗎？簡舒培也提到，羅智強不論是在「喊告簡舒培」，還是「出230萬交保金」，通通在臉書貼文上附上自己新書賣場的網址連結，簡諷刺地說：「原來生氣是假、關心是假，賣書才是真！」

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