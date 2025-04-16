批朱立倫「面對綠色恐怖您在哪？」 陳世軒：黨部被搜竟連2晚缺席

民眾黨籍市議員陳世軒質問，「面對綠色恐怖，黨主席朱立倫您在哪？連續兩晚缺席，就算明天早上出現又如何？」 （民眾黨提供）

2025/04/16 00:11

〔記者董冠怡／新北報導〕台北市「罷吳四騎士」等人14日被約談，15日輪到新北市罷免民進黨立委的罷團召集人、領銜人，國民黨新北市板橋、三重區黨部也遭搜索；民眾黨籍市議員陳世軒今晚說，「面對綠色恐怖，黨主席朱立倫您在哪？連續兩晚缺席，就算16日早上出現又如何？」

陳世軒說，連續二天從直播看到國民黨雙北立委、議員們，手持麥克風替在台北地檢署、新北地檢署內的同事發出不平之鳴，讓他感觸很深，國民黨喊的「綠色恐怖」、「政治迫害」，哪一個不是過去7個多月來民眾黨所聲嘶力竭，「『今天柯文哲，明天任何人。』你們以為的口號標語，如今一語成讖。」

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陳世軒指出，去年8月30日，前主席柯文哲住家、民眾黨辦公室被搜索，全黨從上到下一心捍衛、對戰不公不義，拒向「綠色威權」屈服，也不能被民進黨的迫害擊倒，由下而上發動到北檢前替柯加油、由上而下有步調地知道該知道的消息，該做的行動有人帶領，不讓黨公職孤單行動、支持者無所適從。

他認為，「作為一黨的領導者，在黨遭檢調搜索、黨職、青年軍們一一被帶走之際，應該站到第一線跟黨的所有人同在，面對司法不公義、威權迫害，理當為民挺身而出。」但很可惜地，兩晚的國民黨公職雙北集結中，卻沒看到黨主席朱立倫的身影，就算明天早上出現又如何？

陳世軒寫道，國民黨現在新北有黨部甚至地方辦公室都被搜，這是何等大事、地方何等恐懼，「朱主席卻還得等到十六日才現身，哪怕您明早才出現，都晚了！面對綠色恐怖，您在哪？」

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