民眾黨徵幹部用「可達鴨」宣傳挨轟侵權 黨代表稱「AI產生沒問題」

民眾黨台南市黨部15日在臉書發布「2025幹部海選計畫」，結果被發現貼文配圖使用的竟然是可達鴨，掀侵權爭議。（圖翻攝自民眾黨台南市黨部臉書）

2025/04/15 23:06

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕又出包！民眾黨台南市黨部今天（15日）在社群發布「2025幹部海選計畫」，貼文配圖竟使用號稱全球最吸金IP「寶可夢」（Pokémon）深受歡迎的「可達鴨」，遭內部人員質疑侵權，黨代表江明宗卻指稱圖片是「AI生成」，他們也不是用在商業行為，不會有侵權問題。

民眾黨台南市黨部今天在臉書宣布「2025幹部海選計畫」，報名時間即日起到5月31日，報名資格包括工作或居住地點在台南市、具民眾黨員資格、未違反民眾黨之黨公職人員各項規範。不過，引發爭議的是貼文配圖，選用的竟然是一群可達鴨出現在頗有寶可夢風格的街道上，其中一隻舉著「加入我們」的牌子。

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網紅「四叉貓」劉宇在Threads吐槽，「我說那個寶可夢的版權呢？」他還透露，貼文曝光後，隨即有民眾黨的人在內部群組反映，「這個圖用寶可夢IP會侵權吧，之前用可達鴨印貼紙就被罵爆了，社群圖還用這個，覺得不妥」，黨代表江明宗竟硬拗指稱，「這是透過Gemini AI產生，我們也不會用在商業行為，理論上不會產生侵權問題」。

但原貼文早已被大批網友指控侵權，白營下午5點多趕緊刪掉原圖，換上一群大蔥舉著「加入我們」牌子的圖片。不過網友還是陸續湧入貼文嘲諷，「沒有授權那就是侵權，果然藍白是好朋友，都目無法紀，專做違法的事情」、「寶可夢台灣的法務來刷經驗嘍趕快」、「不得不說你們很勇ㄟ，這方面真的超越藍綠」、「換圖也沒用啦，專幹這種蠢事，破黨早晚消亡」、「聽說任天堂法務很強，應該在熱身中了」、「貴黨代表不是說不會有侵權問題，換圖幹嘛？」、「怎麼換圖了？我來朝聖的耶」。

對此，白營今晚回應：「感謝各位的指教，我們使用了以AI產生但存在侵權疑慮的圖片，目前已經完成置換，我們不會硬拗死不認錯，未來使用工具時會更加留意大家的提醒，對於造成的影響致上最深的歉意。」

黨代表江明宗硬拗稱圖片是AI生成，他們也不是用在商業行為，不會有侵權問題。（圖翻攝自四叉貓Threads）

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