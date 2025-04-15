藍稱綠是共狗侮辱台灣人智商 曹興誠：大罷免是終結國民黨的欺騙！

聯電創辦人曹興誠。（資料照）

2025/04/15 21:34

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨立委的大罷免浪潮掀起，各地罷團二階連署紛紛進入最後衝刺。罷免藍委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠今晚再次跳出來催連署份數，強調大罷免就是為了終結國民黨對台灣人民的欺騙！

曹興誠今晚於臉書發文，「2018年中共修改憲法，宣稱『台灣是中華人民共和國不可分割的領土』。賴總統反擊說『兩岸是國與國互不隸屬』。賴總統的聲明，是反對台灣領土被中共吞併，也就是保護中華民國。但是國民黨大罵賴清德，說『主張國與國互不隸屬』就是台獨。我們要問國民黨，如果兩岸不是互不隸屬，而是『台灣屬於中華人民共和國』，則中華民國失去立足之地，不就立刻滅亡了嗎？」

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他接著說：「國民黨反對中華民國有立足之地，然後說這是保護中華民國。這就好像說『我反對你活著，是為了保護你』。其實國民黨講反對台獨，是順從中共、討好中共；說要保護中華民國，則是在欺騙台灣人民。蔣萬安不敢說出『中華民國的敵國，是中華人民共和國』，因為國民黨已經投降了『中華人民共和國』。該國是他們的祖國，不是敵國。」

最後曹興誠表示，「蔣萬安最近說，民進黨是共產黨的走狗。講出這樣無厘頭的話，是被逼到牆角，無路可退，於是硬著頭皮，豬八戒倒打一耙，也是侮辱台灣人的智商。拜託大家出來，把國民黨立委都罷了吧！這些已經投共的騙子們，領我們的納稅錢，還要毀滅我們的國家，把我們當成傻子。是可忍，孰不可忍？」

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