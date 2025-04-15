竹市成德高中學生在教室設罷免連署站 校方要求撤下

新竹市成德高中有學生在教室窗台設罷免連署站遭校方施壓撤下，學生在社群發文稱是新住民但愛台灣勝過自己。（照片取自Threads貼文）

2025/04/15 20:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市成德高中有學生在校內的教室窗台放置大罷免大成功旗幟及國旗，並設簡治罷免連署站，但遭校方要求撤下，學生在社群Threads發文提到，他是成德高中學生，是台灣人也是新住民，熱愛台灣，控訴市府教育處施壓學校，威逼他要下架及撤下熱愛台灣的貼文及所設的罷免連署站。

成德高中表示，此案經校園安全巡查在今天上午9點半發現，這名學生在教室窗戶張貼罷免文宣與設置連署站。當下即告知學生，依據教育部規範各級學校應遵循教育及行政中立，並督促學生撤下宣傳文宣，當下該生表示憲法保障其權利不願撤除，後經導師再規勸後，最後在9點50分撤下。

請繼續往下閱讀...

成德高中強調不是查水表，而是有跟學生說明。市府教育處則回應尊重學校做法，教育處不會有特別規定，但會請學校依規處理學生在校的各項事宜。

這位學生發文提到，雖無投票及罷免權，但愛台灣勝過自己，沒想到被學校查水表，已體會香港為何在反送中運動中有11-15歲學生被逼跳樓威嚇恐懼的無奈，他希望台灣不要成為下個香港。

這位學生發文，藍白爛立委在國會作亂，因此他設罷免連署站，他不知道哪邊做錯了，他也絕不會退縮，那怕教育處或學校都無法嚇退他。

新竹市成德高中有學生在教室窗台設罷免連署站遭校方施壓撤下，學生在社群發文稱是新住民但愛台灣勝過自己。（照片取自Threads貼文）

新竹市成德高中有學生在教室窗台設罷免連署站遭校方施壓撤下。（照片取自Threads貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法