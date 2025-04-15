北市死亡連署被查！朱立倫號召抗議司法打壓 周軒：讓蔣萬安難看？

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/04/15 23:24

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢方近期積極偵辦國民黨罷免綠委幽靈連署案，多名藍營青年軍召集人、領銜人被搜索、約談，藍營黨主席朱立倫今天（15日）跳出來號召黨籍民代明天（16日）從罷免吳思瑤「民團」總部出發去收連署書，抗議執政黨用司法打壓在野黨。對此，政治工作者周軒搬出台北市選委會主委今天接受質詢時所說的話來狠狠打臉朱立倫，「朱主席你不贊同一下你的從政黨員蔣萬安奉公守法，反而要搞這些政治動作讓蔣萬安難看嗎？」

周軒今晚在臉書發文，「朱立倫主席宣布，明天早上開始要從罷免吳思瑤總部出發，帶隊收連署書，抗議司法打壓在野黨，抗議司法讓人民噤聲，聲援這兩天被檢調約談搜索的『罷綠委公民團體』，我要在這邊提醒朱立倫主席，你真的找錯人了。」

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他接著說：「今天台北市議員陳賢蔚在台北市議會質詢台北市政府秘書長，同時也是台北市選委會主委的李泰興，有關如何防止之後再度出現罷免出現死亡連署的策略，李泰興是這樣回答的，『死亡連署是戶政事務所電腦核對出來，也有查出簽名連名字都簽錯，被比對出來。』看見了嗎？台北市選委會主委表示，台北市這次罷免案，選委會比對出『死亡連署』的連署書，是台北市戶政機關找出來的。」

周軒吐槽：「死亡連署就算了，簽名居然還簽錯！這跟賴清德還有民進黨一點關係都沒有。台北市政府雖然是國民黨執政，但在這件事情上還是依法行事，這一點真的要給台北市政府這些公務員一個掌聲。朱立倫主席你不贊同一下你的從政黨員蔣萬安奉公守法，反而要搞這些政治動作讓蔣萬安難看嗎？要洩憤，也不要找錯對象啊。」

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