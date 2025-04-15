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    期待一個沒有傅崐萁的花蓮 「葉霸」葉春蓮老師獻聲急籲重簽連署

    民進黨組織部主任張志豪（右一）親赴花蓮，找葉霸葉春蓮老師（中）親自錄音，透過電話拜票向所有花蓮人溫情喊話，為花蓮重簽一次。（擷取自張志豪Threads）

    民進黨組織部主任張志豪（右一）親赴花蓮，找葉霸葉春蓮老師（中）親自錄音，透過電話拜票向所有花蓮人溫情喊話，為花蓮重簽一次。（擷取自張志豪Threads）

    2025/04/15 20:21

    〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免傅崐萁團體傳出連署書格式有誤，呼籲連署過的鄉親趕快重簽，網紅八炯也為此道歉。民進黨組織部主任張志豪赴花蓮找「葉霸」葉春蓮老師親自錄音，透過電話拜票向所有花蓮人溫情喊話，為花蓮重簽一次，期待一個沒有傅崐萁的花蓮。

    民進黨組織部主任張志豪在網路社群上貼出，花蓮名人葉春蓮老師在立委沈伯洋花蓮服務處幫忙錄音的相片，「我是葉霸，就是葉春蓮老師，我們都深愛花蓮，也期待一個沒有傅崐萁的花蓮，現在就是最關鍵的時刻，邀請您來簽二階罷免連署，現在就十萬火急，……」。

    葉春蓮今天接受媒體訪問說，聽到格式不正確時，真的是嚇了一大跳，現在不是要去追究是誰的錯誤，已經沒有時間，各個罷團工作站及志工都已經非常努力，尤其是這一兩個禮拜白熱化階段，大街小巷去掃都被他們感動到，認為絕對不是有意犯的錯誤。

    葉春蓮說，花蓮鄉親還是比較含蓄，之前就還差2000多份要補上，已經不是那麼容易，後來又發生4000份的格式錯誤，現在最重要的就是趕快來重簽，憑藉意志力及同路人的互信，大家目標一致，就是要把這個惡棍拉下來，讓台灣重新展現一片生機，相信會再激起一股強大意志。

    https://www.threads.net/@avis08242010/post/DIdfJOFTr85?xmt=AQGzrI2sYbVQUJNGOxa_iHh166A9sakCE4w52xKBhv-sPw

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