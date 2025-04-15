提前卡位？羅智強罷免二階剛達標 國民黨議員掛宣傳看板

國民黨北市議員王欣儀近期掛起政績宣傳看板。（民眾提供）

2025/04/15 19:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免進入白熱化，罷免國民黨立委羅智強團體「大安強強滾─罷免羅智強」上週宣布，羅智強罷免案二階達標。據觀察，罷免二階通過後，國民黨台北市議員王欣儀又在近期掛上宣揚政績看板，引人聯想是否提前卡位接班。地方人士直言，羅智強在地經營不深，先前離開台北市又回鍋卡位大安區立委與黨內同志廝殺刀刀見骨，當然很多人等著他落馬要接班。王欣儀強調，看板是備戰議員選舉而掛，會力挺羅智強。

回顧羅智強擔任民意代表生涯，2018年以第一高票當選藍營鐵票倉，台北市大安、文山區議員，不過一屆都沒做完，就宣布要參選台北市長，最終未果；到了2022年，羅又說要選桃園市長，當時連議員都辭了，還到桃園置產房子，但黨中央提名張善政，讓他的市長夢再度落空。

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2024年大選，羅智強宣布回到大安區參選立委，而由於在地經營不夠深厚，因而找來在地十多年議員經歷的王欣儀擔任競選總幹事，終於成功選上立委。

地方人士指出，羅智強一屆議員都沒當完就跑去選桃園，後來又回鍋大安區卡位，當然讓藍營內部有所不滿，且當時羅智強回來在初選階段也殺得很難看，當時大家畏懼羅有媒體聲量，因此對其態度較為保留，加上羅智強一直以來偏重空戰風格，議員時期羅就不跑基層，只有在選舉年才比較頻繁露面，甚至還曾發生認不出里長的狀況，也讓基層有所不滿。

對此，王欣儀指出，近期自己在大安、文山區陸續掛上政績看板，如爭取捷運電扶梯、公館圓環拆除等，是為了提前備戰明年的議員選舉，並非有心人士想要從中炒作接羅智強的班。

她強調自己力挺羅智強，不僅掛出反罷免電子看板，未來如羅智強有需要，她也可以先撤下現有政績看板，讓羅掛催罷免不同意票的看板，之後再掛回，雙方一直保持緊密的聯繫。

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