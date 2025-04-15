「文山退葆」控訴 屋主寧願違約也要他們拆除看板

罷團說，原本掛在辛亥路和木柵路的第一面看板遭有心人士檢舉，屋主寧願違約也要他們拆除看板。（罷團「文山退葆」提供）

2025/04/15 20:27

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免國民黨立委賴士葆團隊「文山退葆」，今控訴1日掛在辛亥路和木柵路的第一面看板遭有心人士檢舉，屋主寧願違約也要他們拆除看板。罷團強調有人正動用資源施壓，並隔空喊話賴士葆，「你是不是非常害怕，被我們掀開揭露的這一切？」

「文山退葆」表示，一個合理合法正當的罷免立委行動，結果看板卻被當成非常敏感的廣告文宣廢棄物，對方用盡各種方式手段要把罷免看板拆除，運用各種方式手段不讓我們表示意見，甚至連死亡威脅都有。

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罷團指出，文山區建築面牆、破爛的市容和街道數十年來無人理會，但該看板才剛掛上去就被火速動員進行拆除，並稱人民的聲音可以被消音，但看板卻不能掛上牆也是文山南中正區的現況，反問如果連一面看板都不能存在，人民還剩下什麼自由，又可以怎麼發聲？

罷團也說，今天陽光很大，外面很熱，但志工的心是冷的、痛的、憤怒的，對他們而言並非只是被動拆除一塊帆布而已，拆除這一塊廣告看板對賴士葆來說應該正好就是掀開了一塊賣國通敵的遮羞布，更喊話賴士葆，「你是不是非常害怕￼被我們掀開揭露的這一切？」

罷團強調有人正動用資源施壓，屋主寧願違約也要他們拆除看板。（罷團「文山退葆」提供）

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