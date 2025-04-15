盼與吐瓦魯國深化雙邊關係 賴清德：並肩因應威權挑戰

賴清德總統接見吐瓦魯國副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（Panapasi Nelesone）。（總統府提供）

2025/04/15 18:14

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今天接見吐瓦魯國副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（Panapasi Nelesone）伉儷一行人時表示，感謝吐瓦魯國長期堅定支持台灣的國際參與，兩國在維護海洋資源，或因應氣候變遷、威權主義的挑戰都是肩並肩的夥伴，期待兩國持續深化雙邊關係，共同促進太平洋區域的和平繁榮發展。

賴清德說，感謝吐瓦魯過去數十年來，堅定支持台灣的國際參與，讓兩國像家人一樣在國際上相互扶持，共同做出貢獻。他上週二接受吐瓦魯國駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）呈遞到任國書，期待台灣和吐瓦魯持續深化雙邊關係，這次倪樂索尼副總理來訪就是重要的一步，兩國將簽署「勞工合作協定」及「承認船員所持訓練與適任證明文件協定」，讓合作的層面更廣，關係也將更密切。

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賴清德說，台灣和吐瓦魯都是海洋國家，共享民主自由的價值，不論在維護海洋資源，或是因應氣候變遷、威權主義的挑戰都是肩並肩的夥伴，希望促進太平洋區域的和平繁榮發展。他也期待兩國在農業、醫療、教育及資通訊科技等各領域豐碩的合作成果，能繼續以更多元的策略，為兩國邦誼開啟新篇章，並為區域發展做出更具體、更多的貢獻。

倪樂索尼副總理表示，誠摯感謝總統及台灣人民給予的慷慨支持以及雙方長久以來堅定的友誼，台灣對兩國關係的堅定承諾，對於持續推動民主、韌性及永續發展等共享價值至關重要，從攸關發展的援助，到健康、教育及氣候變遷韌性等領域的合作，台灣的貢獻對吐瓦魯國人民的生活產生相當深遠的影響。

倪樂索尼也談及台灣日前慷慨捐贈許多鞋子給吐瓦魯國的小學生，並向賴總統表達感謝，這些禮物彰顯對吐瓦魯年輕世代福祉的深切關懷，不僅是物質上的支持，更是關愛、友誼及對年輕世代的希望。兩國關係植基於相互尊重、共享價值及對太平洋地區永續發展的願景之上，相信彼此的夥伴關係將持續發展茁壯，並成為區域內合作與團結的典範。

訪賓一行還包括吐瓦魯國外交、勞工及貿易部長帕納巴（Paulson Panapa）、公共工程、基礎建設發展及水資源部長田互魯（Ampelosa Tehulu）等，由外交部長林佳龍及吐瓦魯國駐台大使法莉莉陪同，前往總統府晉見總統。

賴清德總統接見吐瓦魯國副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（Panapasi Nelesone）伉儷一行人。（總統府提供）

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