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    中五罷團螢火蟲繞境 自製燈箱揹上街衝刺

    中五罷團從小蜜蜂變身成螢火蟲繞境，自製自製燈箱，揹在背上，騎車沿街亮燈宣傳，在夜晚傳遞罷免行動。（罷團提供）

    中五罷團從小蜜蜂變身成螢火蟲繞境，自製自製燈箱，揹在背上，騎車沿街亮燈宣傳，在夜晚傳遞罷免行動。（罷團提供）

    2025/04/15 18:12

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕隨著罷免二階倒數兩週，中五罷團目前收件連署將近3萬2000份，距法定門檻3萬6323份、以及安全目標是5萬份，還有一大段距離，罷團除了組成小蜜蜂巷戰宣傳及收件，更進一步變身成螢火蟲繞境，自製自製燈箱，揹在背上，騎車沿街亮燈宣傳，在夜晚傳遞罷免行動。

    中五罷團發言人台灣衣美局表示，每一個燈箱都是志工手工製作，加工文宣看板，把燈箱製作成可攜帶可背在身上，無論是行走在街道上，或騎機車背著，在夜晚點亮罷免之光，燈箱印製連署收件點、黃健豪親中事蹟，以及罷團網站QR碼，便利索取罷免資訊，加快選民罷免連署進度。

    台灣衣美強調，罷團以安全門檻5萬份為目標，因為二階實際收件數很可能包含第一階段已經簽過的人，保守估計可能扣掉約4000份，還要預抓2-3%不良率，因此一定要衝到5萬份才比較安全，4月26日後志工將進行連署數的造冊，因此這段時間力衝出目標數，非常辛苦。

    中五罷團從小蜜蜂變身成螢火蟲繞境，自製自製燈箱，揹在背上，騎車沿街亮燈宣傳，在夜晚傳遞罷免行動。（罷團提供）

    中五罷團從小蜜蜂變身成螢火蟲繞境，自製自製燈箱，揹在背上，騎車沿街亮燈宣傳，在夜晚傳遞罷免行動。（罷團提供）

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