郭昱晴批在野凍結預算 卓榮泰：研議再度尋求憲政救濟

立法院今（15日）召開院會進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（右）、財政部長莊翠雲（左）備詢。（記者陳逸寬攝）

2025/04/15 17:25

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今天進行施政總質詢，民進黨立委郭昱晴詢問，如果預算可以隨便凍結，再靠倒數計時器逼行政單位解凍預算，這樣的意義為何，到底是要追蹤改善還是要政治表演？對此，行政院長卓榮泰表示，解鈴還須繫鈴人，對於整個預算，行政院一方面研議是否再度尋求憲政救濟，也希望行政院、立法院能否啟動過去的協商機制，就目前預算如何有效地實施才是對全民最有利，再進行一次協商。

卓榮泰說明，預算法中對於審查預算，沒有所謂的凍結，而凍結預算是因為立委希望行政院提出一些說明，但在凍結的過程中所附帶的條件，目前連條件都還沒有達到的情況下，很難在這個時候提出解凍的任何程序。

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卓榮泰指出，雖然過去解凍例子也是有，但比較少要到院會通過，通常在委員會，以書面報告、口頭說明就會通過，現在卻是很多數的凍結案都要到院會，院會時間有限且寶貴，他也不知道未來立法院會如何解決凍結案的問題。

郭昱晴批評，在野隨便凍結總預算，但預算從凍結到解凍過程，大概要經過3個月，並非說解凍就解凍。呼籲行政機關在解凍報告上，不要做所謂的交差行事，進而呼應藍白的政治動作。

卓榮泰認為，解鈴還須繫鈴人，解凍也要凍結人，希望他們要知道做這件事情（凍結預算），又設很多的門檻與條件，倘若解凍條件未達到時就貿然提出，會引起另外一次的批評。

卓榮泰表示，對於整個預算，行政院現在一方面研議是否再度尋求憲政的救濟，同時也希望能否啟動過去行政院、立法院的協商機制，就目前預算如何有效地實施才是對全民最有利，兩院可不可能再進行一次的協商。

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