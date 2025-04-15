「抗議魔人」田山盛國騎機車衝法務部抗議 北市警送辦

田山盛國騎機車衝進法務部一樓大廳抗議。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/15 18:37

〔記者王冠仁／台北報導〕被稱「抗議魔人」的田山盛國，昨疑不滿檢調單位發動搜索，約談連署罷免民進黨立委吳思瑤與吳沛憶、被稱「罷吳四騎士」的國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟、吳思瑤罷免案召集人賴苡任，居然氣得騎機車衝進法務部1樓大廳抗議，幸虧警方與保全聯手，喝令他離開，他最終才離去，沒有擴大衝突。

台北地檢署昨指揮調查局台北市調處，針對連署罷免吳思瑤、吳沛憶的名單中，疑抄襲名冊出現「幽靈連署罷免」發動搜索，約談「罷吳四騎士」滿志剛、劉思吟、賴苡任與陳冠安等6名被告，檢方訊後諭令滿志剛、賴苡任與劉思吟各50萬元交保，陳冠安20萬元交保。

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警方調查，昨天一大早檢調發動搜索後，疑似引起田山盛國不滿，他可能不滿調查局作為，於是將矛頭對準調查局的「上級機關」法務部。昨天下午1時許，獨自一人毫無預警騎機車前往法務部，還將機車騎進法務部1樓大廳，保全見到立刻喝止、阻擋，但他仍不願離去。

轄區警方接獲保全報案後趕往，員警當下也立刻喝令他離去，他見自討沒趣，最終騎車離去，幸虧期間沒有造成人員受傷。

警方說，後續將依筆錄內容及案件情節，依法究辦。中正一分局也呼籲，針對相關違法違序行為，警方會嚴正執法，絕不寬貸，呼籲民眾應保持理性，遵守社會秩序相關規範。

警方指出，田山盛國過去頻頻做出許多抗議奇招，他曾在新竹市長高虹安涉貪案時潛入台北地檢署頂樓掛上民進黨旗，還闖進媒體人周玉蔻辦公室咬傷周的員工；去年7月他拿黑色液體寶特瓶前往司法院潑灑，還在銜牌上留下數個黑手印，甚至在去年10月還跑到台北市議員鍾小平的服務處外拉屎、塗鴉。

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