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    司法偵辦藍營罷免死人連署 朱立倫：拿起盾牌為人民開出血路

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/04/15 17:03

    〔記者施曉光／台北報導〕針對檢方積極偵辦藍營罷免綠委死亡連署案，多位藍營青年召集人、領銜人被搜索、約談並交保，國民黨主席朱立倫今日在臉書發文表示，面對司法大刀砍來，國民黨必須拿起盾牌，為人民開出一條血路。

    朱立倫指出，司法清算大刀砍完民眾黨，再度砍向一般老百姓行使公民權利，只因為立場站在執政黨權力高牆的對立面，就是恐嚇、清洗、殺戮，人民被壓在地面摩擦，人民的憤怒準備爆發。

    他強調，法律戰國民黨將全數負擔，也會成爲所有青年的後盾，但現在已經不只是法律攻防，國民黨要站上街頭，跟人民站在一起，與執政黨對抗到底，「當我們國家司法成為執政黨清算政敵的工具，站出來守護我們所愛的民主自由法治的社會，就是義務。」

    朱立倫表示，希望在野力量站出來，今晚的新北檢，國民黨議會黨團將發出怒吼，明天上午9點，國民黨會與黨籍民代並肩徒步，從罷免民進黨立委吳思瑤總部出發，一張一張連署書收集，民進黨再怎麼逼，也沒辦法讓人民停止發聲，後天還要走向新北，黨籍議員並肩，前往新埔捷運站連署。

    朱立倫呼籲民眾跟他一起站出來，力抗司法清算，「今天是青年，明天就可以是任何人，我們退無可退，他們拿著大刀，我們拿著盾牌，為人民開一條路。台灣的民主法治，必須由我們自己守護。」

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