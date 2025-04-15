關稅衝擊桃園4900家企業、逾30萬勞工 議員籲市府端出具體作為

因應美國關稅衝擊，桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣副縣長邱俐俐，本月10日舉辦「新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會」，共同發表桃竹竹苗區域聯合聲明，盼能做好應變美國關稅挑戰的準備。（資料照）

2025/04/15 17:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府經濟發展局今（15）於市議會工作報告，不分黨派議員都在關注美國關稅政策對桃園產業的衝擊，市府應提出更具體的作為；經發局長張誠表示，這次美國關稅政策，桃園市有4900家企業受影響，約占企業總數的7成，影響產值1.9兆，受波及勞工概估達30萬人，主要集中在5大產業，市府第1步在盤點受衝擊產業，以及哪些產業具有競爭優勢，並針對產業界疑慮提供協助。

張誠表示，受美國關稅衝擊的第1大產業為電腦及周邊設施，第2大電子零組件、第3大機械扣件、第4大電力設備、第5大汽車及其零組件，這些產業桃園市都有，另盤點各大產業中，包括伺服器、顯示卡等，在國際依然具有競爭優勢。

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張誠表示，桃市府已成立關稅衝擊聯合因應小組，陸續訪視公協會、企業，了解產業界想法，目前產業界最關注紓困、轉型、拓展市場及如何朝新的科技發展等面向，其中，紓困上除協助介接中央880億補助，市府可以做的紓困補助也會先做，並協助與銀行溝通不要「雨天收傘」抽銀根。

議員錢龍表示，桃市府對關稅衝擊提出因應方向，但也要有更明確、具體的作為，像是明確告訴企業可以到哪裡申請補助。

議員許家睿也指出，中央提出的各項支持方案都有具體作法，例如經濟部的支持方案，就包括保證中小微企業每家6000萬元外銷貸款優惠保證加碼、非中小企業1億元，其他措施也都很具體，但桃市府的具體措施仍看不到，也不要什麼都推給中央。

議員謝美英表示，目前關稅雖有90天緩衝期，但台灣沒有本錢停歇，必須做好萬全準備，桃園受影響的廠家數跟金額、有無產業放無薪假或裁員計畫，這些市府都必須掌握，因應情勢發展做好萬全準備。

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