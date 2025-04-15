台美關稅談判 卓榮泰：談判團隊士氣非常高昂

行政院長卓榮泰表示他感覺整個談判團隊的士氣非常高昂。（記者陳逸寬攝）

2025/04/15 16:40

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委陳秀寳質詢時關切美國祭出對等關稅，政府與美方的談判進度，行政院長卓榮泰表示，台灣能被列在最優先談判的順序當中，他感覺整個談判團隊的士氣非常高昂，至少先前準備的所有備妥的方案，能夠在最優先的時間就提出來，還要持續做好下一階段的準備。賴清德總統認為是順利的，副總統蕭美琴也表示是非常正面的，他個人也覺得是非常健康的。

卓榮泰說明，整個談判的過程，社會沒有辦法完全知道全貌，「難免心急，這我完全理解」，基於談判慣例跟雙方默契，政府的為難是沒辦法全部說明，希望國人能多給一點耐心跟時間，而談判內容除了對等關稅、非關稅貿易障礙，同時包括出口管制、違規轉運、洗產地、反傾銷等議題。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰強調，違規轉運的問題，一定要徹底解決，台灣不能成為這次世界貿易秩序重建的破口，不僅將會在國際失去信任度，對於國內產業也會失去安定，因此政府事前要做好預防工作，事中要嚴格察查所有進口產品，事後若有發現不法一律嚴懲，目前三道防線都已經完成，行政院也會要求各主管部會有效去執行工作。

卓榮泰也說，早在4月3日美國總統川普宣布對等關稅以前，政府已經陸續跟很多產業溝通，但那時候政策未明、情勢未明朗，僅能進行預防性討論，後來賴總統也陸續跟相關企業，針對問題進行更有效率、有議題的討論，而政府提出的支持方案，業界也普遍給予肯定，行政院將在下星期公布支持方案，屆時申請的時程內容和程序，會一一向國人說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法