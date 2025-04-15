台南經發局長張婷媛 宣誓就職

台南經發局長張婷媛宣誓就職。（圖由台南市政府提供）

2025/04/15 16:36

〔記者王姝琇／台南報導〕南市經濟發展局新任局長張婷媛，今（15）日於市政會議宣誓就職，市長黃偉哲歡迎她加入市府團隊，期許其貢獻所長，提供市民完善及優質的市政服務。

黃偉哲表示，張婷媛擁有國立成功大學創意產業設計研究所博士學位，曾任國立高雄科技大學助理教授，亦曾在財團法人台灣經濟研究院服務並借調經濟部擔任研究員，也曾在美國紐約市立大學研究基金會擔任助理研究員，兼具學術與實務經驗。

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黃偉哲指出，已有許多高科技國際大廠進駐台南深耕，傳統產業方面，雖然近來面臨美國關稅影響，有些不確定因素，但長期而言，仍然是持續發展。期盼張婷媛帶領經發局同仁，推動台南市不論在高科技或傳統產業，都能繼續向上發展。

張婷媛兼具扎實學術與多元實務經驗，她長期關注創意及創新產業、品牌行銷等議題，對於如何融合產業創新與地方特色、強化青年創業動能，具有相當深入的見解，可望為南市經濟發展注入更多創意與前瞻視野。

經濟發展局是市府推動城市經濟成長的重要引擎，在智慧科技園區發展、半導體S廊帶建構、產業振興及青年創業輔導等方面均扮演關鍵角色。張婷媛將積極帶領該局同仁，扮演政策推進與產業服務的樞紐角色，推動產業多元發展，讓台南成為企業投資首選、青年築夢的理想城市。

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