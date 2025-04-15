「走投無陸」發起人吳禹辰疑遭調查 張宏陸：藍營別把人民當傻瓜

目標罷免綠委張宏陸的「走投無陸」發言人小馬（化名，左3）受訪表示連署發起人吳禹辰（右3）應是遭到檢調調查。（記者黃子暘攝，資料照）

2025/04/15 16:45

〔記者黃子暘／新北報導〕罷免民進黨立委連署傳出涉嫌造假，新北地方檢察署今（15）日上午搜索國民黨新北市板橋、土城、樹林、三峽、鶯歌、三重區黨部，帶回約8到9人。罷免綠委張宏陸民團「走投無陸」發言人小馬（化名）受訪說，連署發起人吳禹辰應是遭檢調調查，團隊目前無法聯繫上他；第二階收件會持續進行。張宏陸回應，沒看到泛藍幾場公開收件活動，卻在短時間內能交出2000多份連署書，偽造嫌疑高，盼藍營別再把人民與司法單位當傻瓜。

吳禹辰遭調查原因，是否因第一階段送件包含死亡連署？小馬說，團隊對此也是抱持疑問，從一開始的幽靈連署、不實際連署書等說法，都是中央選舉委員會放出的資訊，團隊也無法得知資訊來源與真偽，因此無法回應此項提問，他們也很想問中選會，為什麼都是泛綠會知道相關資訊，而其他單位都完全不知道訊息？

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「走投無陸」已開啟第二階段連署收件，吳禹辰遭調查是否影響後續收件作業？小馬指出，團隊會努力到第二階段收件截止時間，目前尚未對收件進度進行確切統計，團隊尊重司法調查，也希望司法保持公正，團隊仍對收件保持樂觀態度。

張宏陸說，檢調搜索再次證明國民黨涉嫌偽造文書、連署書造假，板橋西區連署案第一階段第一次送件2510份，就有包含180份提議前死亡在內，共896份高比例的不合格連署書，還被直播抓到連署現場有「寫錯的齁，不要丟掉，拿回來自己抄一抄就好」的發言，在在證明國民黨目無法紀，為達政治目的，完全視法律、民主為無物。

張宏陸批評，國民黨從過年連署開始至今，沒見到幾場公開收件活動，短時間內卻能交出2000多份連署書，涉嫌偽造嫌疑高，希望檢調勿枉勿縱 ，也奉勸國民黨未來若還想要做出藐視台灣民主法律與人民智慧的事情，要以此為鑒，不要再把人民及司法單位當傻瓜。

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