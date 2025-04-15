基隆區漁會改選 簡建輝連任理事長、常務監事簡豐堅出線

基隆區漁會第19屆第一次理監事會議進行改選，第19屆基隆區漁會理事長簡建輝連任（中）、常務監事簡豐堅（左）、現任漁會總幹事陳文欽（右）獲得續聘。（圖為基隆市政府產業發展處提供）

2025/04/15 16:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆區漁會於4月7日召開第19屆第一次會員代表大會，選出11位理事及3位監事，今天（15日）召開第19屆基隆區漁會第一次理、監事會議；選舉結果為理事長當選人簡建輝（連任），常務監事當選人為簡豐堅（新任），現任總幹事陳文欽獲得續聘。

基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀表示，基隆區漁會第19屆漁會選務工作圓滿落幕，感謝漁會總幹事陳文欽帶領的優秀團隊，讓選務工作順利完成；她說，期許連任成功的簡建輝及新任常務監事簡豐堅，配合陳文欽帶領漁會團隊持續服務基隆漁民，並與市府攜手合作，關注漁業發展及轉型提升漁民福祉，促進漁業永續發展。

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基隆區漁會近年在簡建輝帶領下，朝多角化經營，持續漁產品精緻化及多元化發展，更特別注重漁業文化傳承，推動食魚教育、綠色照顧及漁工權益服務提升等，提升了漁業的發展韌性，帶領基隆漁業面對更具挑戰的未來。

另外，市政府也感謝服務漁民24年、卸任常務監事的游日興，感謝游日興經年累月擔任漁會職務，為漁民爭取各項建設福利。

基隆區漁會第19屆理事名單如下，簡建輝、陳明欽、林宗榮、黃志強、張玉枝、張育維、魏君龍、蕭乾文、李振睿、蔡健宗、王明俊。3位監事名單如下，簡豐堅、簡建德、王民權。

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