罷團稱二階連署過門檻 黃建賓：絕對會直球對決

國民黨台東立委黃建賓（中）面臨遭到罷免。（記者黃明堂攝）

2025/04/15 16:10

〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免國民黨立委黃建賓的「挫賓行動」，今天正式宣布二階連署人數跨過法定門檻「11534份」。黃建賓指出，絕對會直球對決，同時要懇請所有台東鄉親堅定地站出來，投下「不同意」罷免票。

黃說，民進黨政府上任近一年，帶給台灣的只有大罷免跟大清算，對於關稅戰衝擊台灣經濟產業，民進黨不在乎，對於風電可能重創台東海岸，竟然還敢公開說是假議題。在民進黨心中，沒有民意，只有黨意，只要不合民進黨的意，就要透過政治鬥爭及司法手段趕盡殺絕，只要選舉結果不是民進黨贏，就要翻桌重選，「綠色獨裁，正在發生！」

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他說，「身為台東在地立委，我不怕得罪民進黨，我永遠以台東人權益為最優先！」他會繼續堅定立場，與台東鄉親站在一起，台東人的聲音，不能被蓋住，立法院必須有台東人的聲音，而不是只有民進黨的聲音！

黃建賓強調，對於惡意罷免無所畏懼，絕對會直球對決，同時要懇請所有台東鄉親堅定地站出來，投下「不同意」罷免票，台東這片土地，絕對不能被政治鬥爭所分化，民主需要制衡，台東需要發聲，「不同意罷免，就是不同意綠色獨裁，不同意政治惡鬥汙染台東這片家園！」

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