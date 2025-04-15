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    批國民黨欺負年輕人 民進黨：朱立倫喊「以罷制罷」出事卻切割

    民進黨發言人韓瑩、政治工作者周軒今在直播節目《午青LIVE》表示，國民黨主席朱立倫自己率先喊出「以罷制罷」，出事卻稱是公民團體行動想保持距離，要年輕人自己承擔責任，格外諷刺。（圖擷取自YouTube）

    民進黨發言人韓瑩、政治工作者周軒今在直播節目《午青LIVE》表示，國民黨主席朱立倫自己率先喊出「以罷制罷」，出事卻稱是公民團體行動想保持距離，要年輕人自己承擔責任，格外諷刺。（圖擷取自YouTube）

    2025/04/15 16:00

    〔記者陳昀／台北報導〕針對檢調近日就罷免不實連署啟動搜索，國民黨包圍北檢並開記者會指控司法雙標、政治清算，民進黨發言人韓瑩、政治工作者周軒今在直播節目《午青LIVE》表示，檢調行使法定職權依法偵查，國民黨不應顛倒是非、踐踏司法來政治操作，尤其國民黨主席朱立倫自己率先喊出「以罷制罷」，出事卻稱是公民團體行動，又想保持距離，要年輕人自己承擔責任，格外諷刺。

    針對國民黨開記者抨擊司法雙標、立委王鴻薇落淚稱「國家怎麼可以這樣欺負年輕人」，韓瑩反批，是「國民黨怎麼可以這樣欺負年輕人？」先前李孝亮母親已多次呼籲這些青年不要成為國民黨高層的棋子，現在抄名冊被抓卻要年輕人成為替罪羔羊。她說，只要有人依法告發、提出告訴，檢方就必須依法偵查，檢方行使法定職權卻被國民黨無端攻擊、政治操作，更凸顯國民黨不分是非、踐踏司法的行徑。

    韓瑩提到，國民黨指控檢調辦案有差別待遇，但檢視數據，國民黨主導罷免綠委的不合格率高達30.2%，顯然是系統性造假，公民團體自主展開的罷免行動，不合格率僅4.7%，兩相對照一目了然。此外，徐巧芯宣稱不必調查領銜人以外的人士，也印證國民黨似乎真的打算把青年推入火坑，無獨有偶，今早國民黨花蓮縣黨部也聲稱要告發傅崐萁的罷團偽造文書，明顯只是在轉移焦點，淡化檢調偵辦中的死亡連署或偽造連署犯罪的嚴重性。

    周軒指出，國民黨率先高喊「以罷制罷」，要求國民黨青年軍站到第一線，卻又刻意保持距離，明顯推論國民黨早知「抄名冊」會有法律責任才將青年推到前線，事後再與罷免團體切割、不願負責。國民黨聲稱要組律師團支援公民團體，到底是幫助青年，還是監視他們的言行？

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