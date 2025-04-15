士林憲兵隊、海軍營區遭滲透官兵拍投降片 顧立雄：對國家不忠深感痛心

國防部長顧立雄。（記者陳逸寬攝）

2025/04/15 16:18

〔記者李文馨／台北報導〕國軍再爆共諜案，國防部士林憲兵隊、海軍飛彈快艇部隊及總統府侍衛室，有官兵遭共諜組織吸收刺探情報、拍攝投降影片等，被依違反「國安法」判刑。國防部長顧立雄今（15）日下午受訪表示，他對官兵不當行為表示遺憾，他們等於是對國家不忠，他深感痛心。

媒體報導太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨共諜案共有7名現役軍人涉案，3名為士林憲兵隊士兵、3名是飛彈快艇作戰部隊官兵及1名總統府侍衛室憲兵，部分犯行是在營區內拿著五星旗自拍投降影片，部分則洩露演訓等國防機密給中共。

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顧立雄今天下午赴立院備詢前受訪表示，就他了解，應該是之前透過官兵檢舉、自我清查，掌握後跟國安團隊合作進行偵辦，並在去年起訴。他說，他對這些官兵不當行為表示遺憾，他們等於是對國家不忠，他深感痛心。

顧立雄指出，該案也顯示相關保防教育有一定成效，這是官兵檢舉，經由自我清查，這樣的案子約占87%，顯示保防教育有相當成效。他強調，國軍要繼續在反情報、保防、相關愛國教育、敵我認同意識上加強精進；另外，「陸海空軍刑法」第24條修正案現公告完成，已送行政院審議，對敵人效忠會在該法中做明確規範。

另外，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）日前示警，北京去年對台施壓規模擴大300%，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，甚至造成50萬人絕望死。

顧立雄表示，這說明印太繁榮穩定攸關美國核心利益，也影響全球繁榮穩定，台海地區維持現狀，是全球有共識要努力達成的。他說，從最近國防部備忘錄顯示，美國不可能讓中國併吞台灣，在在顯示的關鍵事實是，我方主張維持現狀，美方認為台海和平穩定現狀是核心利益，這核心利益是共同的，而共同的方法，也是確定在嚇阻。

顧立雄指出，我方透過自我防衛力量提升，跟友盟國家做協同合作，有效嚇阻中國可能冒進的作為，這合乎台美雙方共同核心利益，也合乎雙方共同達成目標。

對於是否覺得美國總統川普對印太地區立場不堅定？顧立雄回應，以美國核心利益來說，面臨的台海和平穩定現狀會被武力或威脅方式加以破壞，如有共同核心利益，也有共同願意用嚇阻面對，就會並肩而行來達成。

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