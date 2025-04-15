前災防辦主任吳武泰涉性騷、出入女陪侍場所 監院要求行政院檢討

監察院。（資料照）

2025/04/15 16:02

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院參事吳武泰於民國107至112年擔任行政院災害防救辦公室主任期間，多次出入出入不妥當場所及酒後行為失檢，又有對2名女性同事性騷性等情事。監委王幼玲、趙永清、鴻義章提出調查報告顯示，行政院處理性騷擾事件，未能確保被害人於申訴後，免受不當對待及不利處分，造成被害人二度傷害，要求行政院檢討改進。

調查報告顯示，民國112年9月18日甲女、乙女對吳武泰提出性騷擾申訴後，單位部分人員認為被害人「小題大作」、「故意陷害」、「事發當時應該大叫」、「為何當時沒有拒絕、為何事後申訴」等，形成檢討被害人的職場不友善環境，讓乙女必須裝設監視設備自保，卻又遭爆料媒體披露行政院辦公室出現大陸品牌監視設備，揭露之照片足以辨識乙女身分，致傷害擴大。

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此外，乙女提出性騷擾申訴後，112年年終考績被新到任不足1個月的主管，以「工作態度及團隊紀律」不符合為由評列乙等，乙女又遭受工作團隊更異動、推動業務被孤立等情形。監委認為，行政院處理吳員性騷擾案件，雖有提供被害人心理諮商服務及加強性別平等之教育訓練，但未能確保性騷擾被害人於申訴後，免受不當對待及不利處分，造成被害人二度傷害，行政院處理過程顯有不當，允宜檢討改善。

監委指出，吳武泰擔任災防辦主任5年期間，多次接受災害防救受評單位飲宴招待，各地知悉其飲宴喜好後，演變成主動安排飲宴、續攤，甚至前往有女陪侍之場所，歪風漸長。行政院作為災害防救統籌指揮機關，應整肅風紀，強化自律自重，並加強政風查察及公務員倫理規範之訓練，避免類案再次發生。

行政院對吳員之懲處有欠公允之處。監委說明，吳武泰擔任災防辦主任，多次接受受評單位飲宴招待、續攤、出入不正當場所及酒後行為失檢等，政院於民國112年12月15日記過2次；又行政院性騷擾申訴評議委員會決定吳員性騷擾事件成立，於同日再記過1次。綜合吳員諸多違失，事證明確，情節重大，雖已被調離原職，惟其職等、薪資及主管職務加給依舊，所受懲處已不符比例原則，且行政院反以「112年度綜理災害防救辦公室業務，領導有方」，於112年12月25日予以「嘉獎2次」，使其當年年終考績維持乙等，實難達懲處之效，允應檢討。

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