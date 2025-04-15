劉世芳講一邊一國被告涉外患罪 卓榮泰：中華民國與中共互不隸屬

行政院長卓榮泰強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。（記者陳逸寬攝）

2025/04/15 16:14

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委王美惠今天針對國家主權議題質詢行政院長卓榮泰，針對內閣成員公開說「台灣中國，一邊一國」，遭控涉外患罪。卓榮泰強調，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

內政部長劉世芳日前公開表示，台灣中國，一邊一國，遭國民黨議員鍾小平按鈴告發涉內亂外患罪。王美惠表示今天說，內閣成員公開表示「台灣中國，一邊一國」，即遭提告內亂外患，令人匪夷所思。

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王美惠詢問卓榮泰，到底是主張台灣中國一邊一國是「內亂外患」，還是公開挺武統是「內亂外患」？難道台灣和中國，是同一個國家？卓榮泰重申立場：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是堅定立場。」

此外，王美惠追問賴清德總統針對中國五大威脅所提出的17項應對措施進展為何。卓榮泰回應表示，會議已於上週召開，相關計畫需釐清細節與期程，部分亦涉及修法，行政團隊將分階段推動。

針對國人關切的中國配偶滲透議題，王美惠提到，近期雖有三位挺武統中配遭驅逐出境，但這三人尚未取得身分證。她追問，若未來取得身分證的中配出現類似行為，政府是否仍能依法處理？

卓榮泰表示，絕大多數新住民熱愛台灣，但確有極少數人違法，過去執法鬆懈，未來將更積極主動執行。王美惠則強調，不應再等民眾檢舉才啟動調查，政府必須主動清查、全面防堵。

最後，王美惠提出，因本年度總預算遭到刪減與凍結，會不會導致地方多項建設計畫會面臨停擺的風險，呼籲行政院積極協助，不能讓地方建設中斷。卓榮泰則回應，目前不只行政院，其他院部也面臨預算困境，甚至監察院已有數月電費未繳，但總統已經指示相關單位正視並處理相關問題。

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