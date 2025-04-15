韓國瑜台中「現聲」挺羅廷瑋 罷團：只會激出更多民眾連署

大罷免二階連署倒數計時，傳韓國瑜台中「現聲」挺羅廷瑋，（圖：中六罷團提供）

2025/04/15 15:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免二階連署倒數計時，罷免國民黨台中市立委羅廷瑋的中六罷團今曝，昨（14）日起中西東南區陸續傳有民眾接獲立法院長韓國瑜護航羅廷瑋的語音電話，讓不少人直呼反感甚至憤怒，中六罷團指出，藍白亂刪預算是國家空轉的始作俑者，找「共犯集團首腦」韓國瑜幫腔，根本適得其反，只會激出更多民眾出來連署；對此，羅廷瑋辦公室表示，不予回應。

中六罷團指出，不少中六選區民眾反映從昨天上午11點起陸續接到韓國瑜的語音電話，稱羅廷瑋並非胡亂刪減預算，並強調市民擔心的各項補助不會受影響，請民眾不要去簽連署罷免羅廷瑋，「我負責任的說，相關補助都不會受到影響，請大家支持羅廷瑋」。

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中六罷團指出，許多接到電話的民眾紛紛來電反映，更一再強調最無法接受的是「讓人民補助受損的最大始作俑者就是韓國瑜和羅廷瑋」，竟還敢打電話來詭辯，聽到韓國瑜的推薦就只有反感甚至憤怒。

中六罷團指出，藍白就是國家空轉的始作俑者，國家預算遭大幅凍刪，就是韓國瑜、傅崐萁及羅廷瑋等藍白立委的傑作，羅廷瑋更在1月21日在臉書開心發文，藍白聯手表決完今年度國家預算，都是讓國家癱瘓的元凶，羅廷瑋找韓國瑜護航，找到「共犯集團的首腦」只會適得其反。

中六罷團指出，韓國瑜企圖幫羅廷瑋洗白，但羅廷瑋被罷免的理由正因沒有履行立委職責，呼籲中南東西區選民，現在就把羅廷瑋罷免掉，請務必站出來填連署書，唯有完成第二階段連署，才能創造第三階段的投票機會，現在連署倒數計時正是關鍵時刻，請大家務必站出來，送出連署書，一同讓改變成真。

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