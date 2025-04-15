鄭文燦涉貪案合議庭法官2度更替 審判長首度開庭調查5被告是否延長境管

桃園地方法院審理鄭文燦涉貪案，合議庭法官2度更替，審判長今天首度傳喚被告調查是否延長境管。（記者余瑞仁攝）

2025/04/15 15:44

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄500萬元案由桃園地方法院審理中，合議庭歷經2次法官因故更替，今天起由審判長孫立婷帶領法宮何信儀、黃皓彥組成的合議庭續行審理，今天下午2點30分起先就此案被告台塑集團前發言人侯水文、台塑集團前顧問廖俊松及其三子廖力廷3人，對其限制出境期間即將屆滿開庭調查，後天（17日）上午傳喚被告鄭文燦及廖家興就限制出境期滿進行調查，合議庭將依據訴訟進度與刑訴程序，審酌是否延長限制出境及出海，預計1週內作出裁定。

鄭文燦被控收賄案，桃園地方檢察署於去年8月27日偵結起訴，移審後包括鄭文燦等5羈押被告皆獲具保並限制住居、出境及出海8個月，由於境管期限將屆，桃園地院今天開庭調查，因同案另2被告台塑集團總管理處前總經理楊兆麟與廖力廷妻子黃芷蓁，已於2月間裁定延長限制出境，合議庭今天及後天持續傳喚鄭文燦等被告，除了調查是否延長境管，也將協調敲定後續開庭期程。

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鄭文燦因此案於去年7月6日由檢察官聲請羈押，歷經2次交保後，經檢方持續抗告、高等法院發回更裁，桃園地院於去年7月11日裁定羈押禁見，檢方8月27日偵結起訴後建請續押在押5被告，桃園地院認鄭文燦等人雖犯罪嫌疑重大但無羈押必要，翌日凌晨裁定鄭以2800萬元交保，並限制住居、出境及出海8個月，侯水文、廖俊松、廖家興及廖力廷分別以205萬元、110萬元、60萬元及25萬元交保，均限制住居、出境出海8個月。

桃園地方法院今午2點30分，先傳喚台塑集團前發言人侯水文、台塑集團前顧問廖俊松及其三子廖力廷3人，對其限制出境期間即將屆滿開庭訊問；鄭文燦及廖俊松長子廖家興的調查庭於後天（17日）上午進行。

同案未羈押被告台塑集團總管理處前總經理楊兆麟與廖力廷妻子黃芷蓁，合議庭於今年1月21日已先就其境管將屆滿開庭調查，裁定2人均延長境管8個月。合議庭認為，楊兆麟經濟實力雄厚，且有子女居住國外；黃芷蓁因具有海外商務聯繫管道。2人與全案共犯間的犯案情節、分工關係尚未釐清，為防逃亡及防勾串證人、湮滅證據，裁定2人持續限制出境、出海。

桃園地方法院審理鄭文燦涉貪案，合議庭法官2度更替，審判長孫立婷今天首度傳喚相關被告調查是否延長境管，後天將傳喚鄭文燦調查是否延長境管。（資料照）

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