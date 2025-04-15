前枋寮鄉長陳亞麟收回扣被監院彈劾 移送懲戒法院

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟。（資料照）

2025/04/15 15:45

〔記者林哲遠／台北報導〕屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟任職期間，藉經辦公共工程收取回扣、收受廠商賄賂，及私用公務車，總計與他人共同收取回扣232萬餘元，違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範、政府採購法及採購人員倫理準則等規定，核有重大違失。監察院13位審查委員日前全數審查通過監委王幼玲、蔡崇義提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人陳亞麟為籌措日後競選連任經費、私人助理薪資及參與鄉里活動跑攤費用，明知「政府採購法」規定，竟為圖謀自己之利益，利用主管枋寮鄉公所發包工程之職權，藉以收取回扣，並與工程廠商及圍標業者，共同基於以非法方法使開標發生不正確結果之犯意聯絡而相互勾結，總計與他人共同收取回扣232萬3000元，疑涉犯「貪污治罪條例」經辦公用工程收取回扣等罪。

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彈劾案文續指，陳亞麟利用其主管枋寮鄉公所小額採購案之核定權限，與黃○修共同基於違背職務收賄及不違背職務收賄之犯意聯絡，收受民眾徐○益、沈○長之賄賂35萬元，被彈劾人因而於108年核定21件小額工程採購案由徐○益、沈○長承攬，疑涉犯「貪污治罪條例」對於違背職務行為收受賄賂及同法對於職務上行為收受賄賂等罪。

「陳亞麟明知不可私用公務車，竟意圖為自己不法所有。」彈劾案文說明，陳亞麟基於公務員假藉職務上機會詐欺得利之犯意，自行駕駛公務車處理私人事務，因此詐得無償使用公務車輛不法利益計3993元，疑涉犯「刑法」詐欺得利罪及行使業務登載不實文書等罪。

監察院表示，陳亞麟違失事證明確，經台灣屏東地方檢察署檢察官依「貪污治罪條例」起訴，陳所為除涉及刑事責任外，已違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範、政府採購法、採購人員倫理準則等規定，且情節重大，有公務員懲戒法第2條所定情事，爰通過彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

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