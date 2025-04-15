為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    前枋寮鄉長陳亞麟收回扣被監院彈劾 移送懲戒法院

    屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟。（資料照）

    屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟。（資料照）

    2025/04/15 15:45

    〔記者林哲遠／台北報導〕屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟任職期間，藉經辦公共工程收取回扣、收受廠商賄賂，及私用公務車，總計與他人共同收取回扣232萬餘元，違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範、政府採購法及採購人員倫理準則等規定，核有重大違失。監察院13位審查委員日前全數審查通過監委王幼玲、蔡崇義提案，全案移送懲戒法院審理。

    彈劾案文指出，被彈劾人陳亞麟為籌措日後競選連任經費、私人助理薪資及參與鄉里活動跑攤費用，明知「政府採購法」規定，竟為圖謀自己之利益，利用主管枋寮鄉公所發包工程之職權，藉以收取回扣，並與工程廠商及圍標業者，共同基於以非法方法使開標發生不正確結果之犯意聯絡而相互勾結，總計與他人共同收取回扣232萬3000元，疑涉犯「貪污治罪條例」經辦公用工程收取回扣等罪。

    彈劾案文續指，陳亞麟利用其主管枋寮鄉公所小額採購案之核定權限，與黃○修共同基於違背職務收賄及不違背職務收賄之犯意聯絡，收受民眾徐○益、沈○長之賄賂35萬元，被彈劾人因而於108年核定21件小額工程採購案由徐○益、沈○長承攬，疑涉犯「貪污治罪條例」對於違背職務行為收受賄賂及同法對於職務上行為收受賄賂等罪。

    「陳亞麟明知不可私用公務車，竟意圖為自己不法所有。」彈劾案文說明，陳亞麟基於公務員假藉職務上機會詐欺得利之犯意，自行駕駛公務車處理私人事務，因此詐得無償使用公務車輛不法利益計3993元，疑涉犯「刑法」詐欺得利罪及行使業務登載不實文書等罪。

    監察院表示，陳亞麟違失事證明確，經台灣屏東地方檢察署檢察官依「貪污治罪條例」起訴，陳所為除涉及刑事責任外，已違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範、政府採購法、採購人員倫理準則等規定，且情節重大，有公務員懲戒法第2條所定情事，爰通過彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播