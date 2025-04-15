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    罷團志工大巨蛋外遭驅離 顏若芳批蔣萬安放任遠雄違憲

    台北市議員顏若芳（左）15日質詢時揭露，2名罷團志工日前行經大巨蛋外的公共開放空間，竟遭遠雄聘用的保全驅離。（圖取自台北市議會網站）

    台北市議員顏若芳（左）15日質詢時揭露，2名罷團志工日前行經大巨蛋外的公共開放空間，竟遭遠雄聘用的保全驅離。（圖取自台北市議會網站）

    2025/04/15 15:00

    〔記者林承鴻／台北報導〕針對國民黨立委發起的大罷免進入二階連署倒數，台北市議員顏若芳今（15）日質詢時揭露，2名罷團志工日前行經大巨蛋外的公共開放空間，竟遭遠雄聘用的保全驅離，她表示，該狀況不符合集會遊行或活動的定義，批評市長蔣萬安放任遠雄違憲限制人民移動自由，搞一國兩制，成為遠雄打手。台北市體育局回應，有跟遠雄溝通，只要沒有影響行人動線都可以自由通行。

    罷免立委徐巧芯團隊「剷除黑芯」表示，4月11日團隊志工在街頭遊走倡議罷免議題，行經大巨蛋人行道時，遭遠雄保全人員驅離、跟隨，並干擾阻止，甚至志工已走到馬路口等紅綠燈，遠雄保全人員仍堅持人行道及斑馬線都是「私人擁有」，不允許志工站立停留在其範圍。

    顏若芳指出，現場志工僅有2名，並不符合「集會遊行」或「活動」的定義，遠雄也尚未訂定公共開放空間的相關管理規範，卻直接驅離罷團志工，遠雄並無驅離個別民眾的權力與法據依據。

    顏若芳表示，根據北市地籍套繪圖及台北文化體育園區開發計畫案，罷團志工所身處的巨蛋廣場地面層，屬於「台北市綜合設計公共開放空間設置及管理維護要點」所規定的「公共開放空間」，照理來說，公共開放空間的管理人僅能針對共用部分之清潔、維護、修繕等事項管理。

    顏若芳說，私人單位規範公共空間已有引發違憲疑慮前例，2015年時，台北101準備針對前廣場制定「台北101公共開放空間使用規定」草案，禁止在廣場出現標語、旗幟，引發社會譁然，諸多憲法學者都認為此舉有妨害言論自由之嫌，她質疑，如今遠雄重蹈覆徹，體育局、警察局悶不吭聲，難道背後是有蔣萬安授意、箝制言論自由大搞戒嚴嗎？

    顏若芳要求，體育局應發函責令遠雄不得違法隨意驅趕個別民眾，北市府也應該對所有公共空間有一樣的認知，要求開放公開管理機關謹守分際；另外，警察局如果看到民眾遇到類似狀況，應積極保護及協助民眾。

    體育局表示，大巨蛋外人行道屬於遠雄委管範圍，有跟遠雄溝通，頂多勸導，只要沒有影響行人動線，例如發放宣傳物等行為，都可以自由通行。

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