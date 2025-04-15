五一勞動節護照申辦量創新高 外交部籲國人提前或延後辦理

外交部發言人蕭光偉指出，每年五一勞動節常有大量民眾利用假日時段申辦護照，申辦量屢創新高，提醒民眾可考慮提前或延後辦理換照。（資料照）

2025/04/15 15:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部發言人蕭光偉今（15）日指出，每年五一勞動節常有大量民眾利用假日時段申辦護照，申辦量屢創新高，提醒民眾可考慮提前或延後辦理換照。

蕭光偉今日於外交部例行記者會指出，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南與東部辦事處每週三延長護照收發件服務時間到晚間8時，今年五一勞動節前夕適逢週三，預計今年4月30日晚間與5月1日將湧現大量申辦護照民眾，由於屆時申辦民眾可能需等候較久，外交部提醒民眾可考慮提前或延後辦理換照。

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蕭光偉指出，目前領事事務局每小時約處理120件申請案，外交部中部及南部辦事處各為50件，雲嘉南辦事處則為20件，東部辦事處因受理件數較少，未在官網顯示數據；申辦護照民眾可查閱領事事務局官網的「申辦護照/領取護照現場等待人數」推算可能等候時間，並事先備妥符合規格的照片，避免耗時久候。

蕭光偉也說明，外交部中、南、東及雲嘉南等辦事處目前都正常受理申換護照，民眾可就近辦理，無需跨區送件。

蕭光偉呼籲，首次申請護照民眾多利用戶政事務所提供的「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，非首次者除親自辦理外，也可委託符合條件的親屬、同事、同學或旅行社送件，其他多元收件管道包括上網使用「個人申辦護照網路填表及預約系統」與「有條件式線上申換護照系統」。

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