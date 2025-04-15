無連署站哪來名單？ 李忠憲：李孝亮在藍營操弄下變成不堪的政治戲碼

學者李忠憲。（資料照）

2025/04/15 15:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢針對罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署疑「抄名冊」，昨發動搜索「罷吳四騎士」在內共6名被告，藍營部分人士質疑「辦藍不辦綠」。對此成功大學教授李忠憲表示，李孝亮的故事本可以是一場年輕人的自我探索與成長，然而，在中國國民黨這些政客的操弄下，卻變成了一齣不堪的政治戲碼。

李忠憲在臉書PO文表示，看到國民黨的立委們在北檢舉牌抗議李孝亮等人被偵辦是辦綠不辦藍，然後每個人拿了一個牌子「我是台灣人，我反綠」，李孝亮案子很簡單，沒有連署站卻有名單，這些名單是哪裡來的？李孝亮媽媽的角色很偉大，她知道自己的兒子正在陷入什麼樣的困境，想盡任何辦法都無法規勸自己的兒子不要這麼做，選擇公開向社會發聲，希望中國國民黨不要這樣利用這個年輕人，她的兒子還是不為所動為所，最後她媽媽並沒有放棄自己的兒子，自願轉向名單堆之中，說要為她自己的兒子把關，當政黨放棄是非，母親便成了良知的最後防線。

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李忠憲指出，在他看來，能有這樣的母親，是一種難得的幸福。她的選擇超越藍綠紅的政治認同，展現出一種最真摯的人性光輝，母親對兒子的愛。可惜她的兒子執迷不悟，而中國國民黨的這些大人們真的太可惡，回頭想想，如果他們不是這樣的人，就沒有可能會出賣自己出生成長的土地？

李忠憲續指，大罷免的志工們的行動判斷起來就是勇敢，「意圖正當」是最基本的原則，最近一直看到有人舉這樣的標語「我是台灣人，我反綠」，反綠是沒有什麼關係，但後面接什麼影響就很大！「我是台灣人，我反綠，支持藍白紅」與「我是台灣人，我反綠，更反藍白紅」，其實兩字之差是巨大的差別——前者是標語，後者是醒悟。

李忠憲分析，他很早以前就希望中國國民黨不要被中國共產黨滲透，能夠繼續維持在反共的歷史定位上，這樣對台灣的安全會有更多的保障，可惜支持中國國民黨的這一群人，不只愚蠢，而且虛無，弄到還要這樣消耗自己年輕的支持者，李孝亮的故事本可以是一場年輕人的自我探索與成長，然而，在中國國民黨這些政客的操弄下，卻變成了一齣不堪的政治戲碼。

李忠憲補充，李孝亮的母親早已看見風險、感知危險，選擇挺身而出，以母愛為盾，試圖抵擋一場注定讓人傷痕累累的政治賭局，這份愛，是人性中最真實的光輝。然而，政黨沒有回頭，兒子沒有清醒，一個人的愚行，終將成為一整個世代的警示。

李忠憲直言，勇氣與愚蠢之間，從來不在喊多大的口號，而在於是否明白「我是台灣人」這五個字，本身已是一種責任、一種選擇，也是一種無需舉牌就該深思的信仰。

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