檢調連2天搜索罷綠委公民團體 凌濤砲轟政治追殺

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/04/15 15:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全台大罷免屢爆幽靈連署情形，檢調連2天搜索都是針對罷綠委公民團體，藍營質疑「辦藍不辦綠」，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤批，這是真真實實的政治追殺，司法信任度將重重斲傷。

凌濤指出，14日被檢調押走的劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛、李孝亮、張克晉6人，以及今（15）日板橋區黨部被搜索的譚鎮耀、王昱人、李清祥3人，都是公民社會最前線的行動者，是罷免不適任立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、吳琪銘的領銜人，更是站出來挑戰體制的勇者，卻遭到檢調大動作搜索、約談，甚至需要高額交保金才得以獲釋，具體金額比觸犯國安法的盛礎纓還要更多。

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凌濤指出，他們的共同點只有1個，就是站在執政黨的對立面，他們發起公民罷免、捍衛制度遊戲規則、直面選票與真相，如今卻被司法機器當成敵人對待，而這場對抗已非政黨對決，而是人民與執政黨「把司法當政治工具」、把大刀砍向人民的對決，是民主與威權的對決。

凌濤強調，「你可以不認同他們的政治立場，但你不能不捍衛他們的民主權利。當國家可以用搜索令打擊在野者，明天也可以打壓任何一個你我身邊的公民」，我們不能再選擇沉默。

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