清大人社院學生再擺攤收二階連署書 校方：尊重言論自由

清華大學有學生今天傍晚將在人社院學生再擺攤收二階罷免連署書，並已在社群公佈。對此，清大校方表示尊重學生言論自由。（記者洪美秀攝）

2025/04/15 14:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學上週發生人社學院學院擬在人社學院大廳擺攤收二階連署書，但因訊息提前曝光，有部分人士認為罷免連署行動不應進入大學校園，清大校方前往了解後發現並沒有學生在連署，事件也落幕。不過，今天清大人社學院又有學生在網路社群發起下午5點半到7點將在人社院大廳擺攤，提供二階連署書與收件服務。對此，清大校方強調尊重學生言論自由，但也提醒學生若有使用場地，會請學生依規申請使用場地。

網路社群及串文今天都傳出清大人社院將再度在大廳擺攤設罷免行動連署站，時間就在今天（15日）下午5點半到7點，PO文者稱會在人社院大廳擺攤，提供二階連署書與收件服務，歡迎同學前來參與（建議攜帶身分證），同時會直接將連署書交給各公民團體。

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對此，清大校方表示，有看到相關網路訊息，校方尊重學生言論自由。如果學生有使用場地，也會請學生依規定申請使用場地。

由於近期不少大學校園都發起設行動連署站的活動，外界有的質疑是政治進入校園，但也有的認為罷免是實現公民權，是讓學生學習公民權的最好機會，是民主政治的體驗，大學不應禁止學生參與公民活動。後續已有不少大學的學生自主在校園內開辦罷免行動連署站。

清大有學生提到，擺攤設連署行動站是公民權的表現，他們沒有鼓吹或宣講行動，只是安靜提供連署書或收件，認為大學生應對大罷免行動有所了解，也應了解罷免是憲法賦予公民的公民權，不是政黨活動，而是公民運動。

清華大學有學生今天傍晚將在人社院學生再擺攤收二階罷免連署書，並已在社群公佈。（取自網路社群）

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