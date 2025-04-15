罷免進入二階 鄭文婷稱接受民主檢驗、促基檢正視連署造假疑慮

對於罷免連署進入第二階段，民進黨基隆市議員鄭文婷表示，她願意接受民主機制的檢驗，但當罷免出現連署造假、動員疑慮時，基隆地檢署是否也該像台北與新北地檢署，正視社會疑問？（圖為基隆市議員鄭文婷提供）

2025/04/15 14:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕公民團體「基隆公共事務學會」發動罷免民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷，第一階段提議已經通過，進入第二階段。人在日本參訪的鄭文婷回應指出，擔任民代問政監督，不是為了討好，而是為了讓人民生活更好，她願意接受民主機制的檢驗，但當罷免出現連署造假、動員疑慮時，基隆地檢署是否也該像台北與新北地檢署，正視社會疑問？

鄭文婷說，近日在台北、新北等地出現的罷免行動中，陸續發現令人憂心的狀況，包含死亡的民眾被列入連署名冊、疑似抄寫他人資料。雙北地檢署都已啟動調查，展現司法守護選制公平的責任。然而在基隆，面對同樣備受質疑的罷免行動，基隆地檢署至今仍保持沈默。

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她指出，日前，已收到通知，罷免案已進入第二階段。回顧這段時間的問政，她沒有一天怠惰。不是為了舞台，而是因為知道議員該是市民的後盾。

鄭文婷強調，她擔任議員迄今，處理超過400件紓困補助案、發放超過1500萬元補助金；每週五在愛心冰箱陪伴需要的家庭，累積幫助2萬戶次弱勢者；辦理法律諮詢服務，已超過5000位市民受益。她跑過400多場會勘，從消防安全、交通班次、都更推動，到市場空調、夜市整平，每一項都是市民生活的細節。

鄭文婷說，她監督市政、推動都更，是議會中每個會期都質詢都更議題的議員。因為自己相信，問政，不該是為了討好，而是為了改善。她始終堅持站在基層人民的立場，捍衛基隆的未來。因為自己相信，市民用選票力挺自己進議會，不是要她沉默，而是要她守護公共利益、說出真話。

她深信，民主的價值，從來不只是投票，更包含制度本身是否被善用與守護。謝謝這段時間許多朋友的關心與支持。鄭文婷強調，會繼續堅守初衷，在議會好好問政，為市民說話。也邀請市民，持續一起守住制度的公平與正義。

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