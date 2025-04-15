新北市議會民進黨團訪日 拜訪駐大阪外交人員

新北市議會民進黨團副召集人蘇錦雄率黨團與黨籍議員前往日本交流，拜訪台北駐大阪經濟辦事處。（圖由黃淑君提供）

2025/04/15 14:26

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會民進黨團副召集人蘇錦雄率黨團與黨籍議員前往日本交流，拜訪台北駐大阪經濟辦事處，會中成員肯定我外交人員努力，協助台人在外推動經濟事務，並提及雙北世界壯年運動會即將於5月17日至30日辦理，可對外多加宣傳，鼓勵兩國透過運動交流。

隨團者包含新北市議員鍾宏仁、黃淑君、基隆市議員鄭文婷等人。

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蘇錦雄表示，大阪世界博覽會台灣館展現令人驚艷，表現出台灣科技實力外，也凸顯出台灣豐富的自然人文，他對於台日友好感到驕傲，希望這次交流可落實國民外交，深化兩國互動。

鍾宏仁說，感謝我外交人員多年駐外，協助台灣人解決在外問題，團員包含多名新北各界代表，盼藉此交流促進我國與日本的經濟互動，台灣拓展與外的經濟合作也尚須仰賴外交人員及國民的努力。

鄭文婷指出，台灣面對中共文攻武嚇及美國對等關稅等問題，駐外人員在其中平衡，確實不容易，民代唯有努力建構民眾與政府之間的溝通平台，感謝外交人員付出，讓台灣與世界為友。

黃淑君說，台灣外交人員就是台灣國防安全第一線，在外交困境當中尋求突破、讓世界看見台灣，台日友好就是證明，未來落實國民外交過程更需台灣外交人員多處協助，拓展台灣經濟實力外也鞏固兩國外交事務，而雙北市壯運即將於5月啟動，希望辦事處可以協助多加宣傳。

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