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    林志潔：竹市雙罷免二階連署收件延至4/30 盼再增1萬份

    新竹雙罷免的二階連署收件離安全門檻還有距離？新竹雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔提到她的服務處將延長收件到4月30日。（林志潔提供）

    新竹雙罷免的二階連署收件離安全門檻還有距離？新竹雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔提到她的服務處將延長收件到4月30日。（林志潔提供）

    2025/04/15 14:22

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、舔共立委鄭正鈐）二階連署原預定18日截止收件，但新竹雙罷總部發言人林志潔今天表示，因新竹二階連署的交件日是5月3日，她的服務處因已邊收件邊分類，大幅縮短造冊時間，因此將延長收件日到4月30日。她也強調，二階連署份數目前還未進入統計造冊階段，連署收件情況沒有不好，但希望大家再最後衝刺，希望能再增加1萬份連署書，號召大家一起走完收件的最後一哩路。

    林志潔說，服務處將會再延長10天的收件時間，雖會增加志工非常多的工作量，也影響大家原本的行程規劃；但二階連署還需要再衝高1萬份，時間就是最重要的資產，她已懇請志工及大家一起撐住，走完收件的最後一哩路。並提到服務處二階連署收件地點：新竹市光華南街2-2號，電話：03-542-2546，收件從上午9點到晚上9點，收件截止日延長到4月30日。

    林志潔強調，目前新竹雙罷免的二階連署份數沒有不好，各市議員服務處及黨部也都持續收件及辦快閃連署行動，但目前還需要再衝高1萬份的連署份數才算安全，因此號召市民一起來衝高連署份數，沒有二階通過就沒有三階罷免投票。

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