為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美國關稅戰 連勝文：美國人「不會留一點給別人賺」

    國民黨副主席連勝文。（資料照）

    國民黨副主席連勝文。（資料照）

    2025/04/15 14:44

    〔記者施曉光／台北報導〕美國總統川普最近宣布對貿易國家加徵對等關稅後又暫緩90天，國民黨副主席連勝文今日接受網路直播節目專訪批評川普，就像古代皇帝要求周邊小國一些時間「搬貢品」，貢品如果不好就要「滾出去」；川普的經濟顧問、白宮經濟顧問委員會主席米倫在美國智庫演講時就建議台灣直接捐錢給美國財政部，所以美國打關稅戰的目的心態上就是「show me the money」，他並強調，美國人觀念沒有雙贏概念，只有贏者全拿，「不會留一點給別人賺」。

    連勝文還說，一位見過川普的美國友人告訴他，川普與周圍的人都是一群有種族優越感的人，因此他很難想像川普會真的在乎台灣，民進黨卻說美國人一定會幫助台灣，這種話騙騙自己人還可以！

    對於賴清德總統喊出「脫中入北」連勝文說，台灣去年對美國出超740億美元，對中國出超700億美元，如果今天要叫台商放棄中國的700億美元，這些錢要到哪裡才能賺得回來？賴清德的話說得容易，做起來並沒有那麼簡單。

    連勝文斷言，美國人絕對不會與中國脫勾，放棄中國市場，因為美、中兩國都是雙方的進出口市場，他並質疑，美國白人說要把製造業搬回美國，但很多製造業的工作就連東南亞勞工都不想做，美國人會願意做嗎？過去晶圓代工業就是美國人自己不想做，才在台灣慢慢發展起來，川普怎麼可以說台灣偷走美國人的工作？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播