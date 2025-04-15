美國關稅戰 連勝文：美國人「不會留一點給別人賺」

國民黨副主席連勝文。（資料照）

2025/04/15 14:44

〔記者施曉光／台北報導〕美國總統川普最近宣布對貿易國家加徵對等關稅後又暫緩90天，國民黨副主席連勝文今日接受網路直播節目專訪批評川普，就像古代皇帝要求周邊小國一些時間「搬貢品」，貢品如果不好就要「滾出去」；川普的經濟顧問、白宮經濟顧問委員會主席米倫在美國智庫演講時就建議台灣直接捐錢給美國財政部，所以美國打關稅戰的目的心態上就是「show me the money」，他並強調，美國人觀念沒有雙贏概念，只有贏者全拿，「不會留一點給別人賺」。

連勝文還說，一位見過川普的美國友人告訴他，川普與周圍的人都是一群有種族優越感的人，因此他很難想像川普會真的在乎台灣，民進黨卻說美國人一定會幫助台灣，這種話騙騙自己人還可以！

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對於賴清德總統喊出「脫中入北」連勝文說，台灣去年對美國出超740億美元，對中國出超700億美元，如果今天要叫台商放棄中國的700億美元，這些錢要到哪裡才能賺得回來？賴清德的話說得容易，做起來並沒有那麼簡單。

連勝文斷言，美國人絕對不會與中國脫勾，放棄中國市場，因為美、中兩國都是雙方的進出口市場，他並質疑，美國白人說要把製造業搬回美國，但很多製造業的工作就連東南亞勞工都不想做，美國人會願意做嗎？過去晶圓代工業就是美國人自己不想做，才在台灣慢慢發展起來，川普怎麼可以說台灣偷走美國人的工作？

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