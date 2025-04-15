罷免基隆綠議員、藍委進入二階 謝國樑都不支持

針對國民黨基隆市立委林沛祥、民進黨2位基隆市議員張之豪、鄭文婷均已進入罷免連署第二階段，基隆市長謝國樑（右）今天說，對於罷免他一直都是不鼓勵，而且不支持。（記者俞肇福攝）

2025/04/15 14:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕公民團體「基隆公共事務學會」發動罷免民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷，第一階段提議通過，進入第二階段連署。基隆市長謝國樑今天（15日）說，11%選舉人口讓連署成案，過去投票選舉效力瞬間喪失，比例顯不公平。謝國樑進一步表示，他不支持議員罷免案，罷免立委（林沛祥）更對基隆市民不公平。

謝國樑15日主持全國中等學校運動會授旗典禮，為即將到台南參賽的基隆代表隊選手加油打氣。會中受訪時，表達上述看法。

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基隆公共事務學會發動罷免民進黨籍基隆市議員張之豪和鄭文婷，國民黨基隆市黨部高調聲援，反制民進黨支持「絕沛」團體發動罷免國民黨立委林沛祥。基隆這3件罷免案，第一階段提議都已通過中選會審查，進入第二階段連署，若取得10%選舉人口連署就能成案，進入第三階段投票。

謝國樑說，對於罷免他一直都是不鼓勵，而且不支持。大家都了解，當第二階段連署一成案的時候，過去那一次投票的效力就瞬間喪失，要看第三階段投票結果。各位想想看，不管獲得多少票，或者多少人口投票比例當選，只要1%（提議）+10%（連署），也就是11%的選舉人口表達意願，過去選舉的效果跟法定的效力就消失，這樣子是不是在比率上顯有不公平情況。

謝國樑表示，2名議員的罷免案，他並不支持，林沛祥的罷免案，更是覺得對市民不公平，尤其基隆是第2次（2024年罷免市長謝國樑），基隆是唯一要經歷2次罷免案的城市，對所有的市民都是非常不公平。

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