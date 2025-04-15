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    罷「雙吳」死亡連署逾200件 綠議員要求北市選委設事前預防機制

    民政委員會工作報告情形。（記者劉詠韻攝）

    民政委員會工作報告情形。（記者劉詠韻攝）

    2025/04/15 14:10

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市罷免吳沛憶、吳思瑤驚傳逾兩百件死亡連署，民進黨議員陳賢蔚今（15）日上午在議會民政委員會工作報告中指公民罷免權益現已淪為政治攻擊，不解相關人員為何在造假案發生當下第一時間未及時發現，要求北市選委會應有一套事前預防機制。北市府回應，地方選委會皆依照中選會規定，依法、依程序來辦理。

    民進黨議員陳賢蔚今於民政委員會工作報告裡提到，公民罷免權益淪為政治攻擊，不解為何造假案未第一時間發現，並詢問查核作業的方式是每張、或10張一起校對？

    陳賢蔚進一步指出，儘管他對年輕的政治工作者涉嫌違法被調查感到不捨，但更憤怒他們竟將公民的罷免權拿來造假，同時為避免將來再發現類似事件，強烈要求北市選委會應有一套事前預防機制。

    北市選委會主委李泰興說明，名單除了經由戶政事務所核對，同時將比對字跡、親筆簽名，除了發現有民眾簽錯欄位，甚至連自己的名字都簽錯；另因軍人和公務員無法參加第一階段連署，因此相關名單也會送達國防部、詮敘部及人事總處。

    北市府回應，地方選委會皆依照中選會規定，依法、依程序來辦理。

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