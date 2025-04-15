除籍清查中配二代也遭殃 立委鍾佳濱建議具結替代

立委鍾佳濱接獲中配二代的陳情，希望擬出解套方法。（記者葉永騫攝）

2025/04/15 14:34

〔記者葉永騫／屏東報導〕針對擁有中國及台灣兩地戶籍游走兩岸的不合理情況，政府依據兩岸條例清查戶籍，通知中國來台設籍的民眾必須提出除籍證明，屏東縣一名胡姓青年中國出生後就被生父帶回來台灣，求學、就業、服兵役都在台灣，這次的清查他根本拿不出證明，成為受遭殃的中配二代，立委鍾佳濱表示，除籍清查牽涉複雜，他希望主管機關處理內容要明確，部分事項可以採取具結的方式替代。

政府依據2004年修正兩岸條例9條之1，建立單一身份制度，明確規定台灣人民取得台灣身份後不能再擁有對岸身分，戶籍只能有一個地方，設籍台灣就不能有中國戶籍，並且通知相關的民眾必須出具喪失原籍證明，相關的措施讓許多中配及中配二代都相當的頭痛，向立委鍾佳濱陳情，其中有不少特殊案例，難以處理。

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陳情的屏東胡姓青年表示，他在中國出生11個月就被生父抱回台灣，在台灣長大、求學、服兵役、就業，在中國沒有戶籍，現在要他拿除戶籍證明，根本無法取得。

陳情的許姓父親說，女兒在中國出生，回台後就取得戶籍及身分證，後來隨母親到中國就學，接著再回台灣上大學，由於一開始從母親、後來才從父姓，中國說女兒沒戶籍，根本無法取得證明。

鍾佳濱認為，有不少案例是受到政治、宗教等因素迫害來台、有些是身體因素、甚至沒有設籍在中國等多種的因素，建議相關單位採取具結方式替代，而有相關困擾的民眾向其服務處反映，整體彙整後研商解決。

求學、就業、服兵役都在台灣的中配二代接獲移民署通知都傻眼了。（記者葉永騫攝）

中配二代在台灣已成為道地台灣人，相關單位宜採取具結方式處理。（記者葉永騫攝）

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