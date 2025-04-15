連勝文：未來大選 藍、白兩黨可以「執政聯盟」為基礎合作

國民黨副主席連勝文。（資料照）

2025/04/15 13:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席連勝文今日中午接受網路直播節目訪問時透露，去年總統大選他曾經代表國民黨，與民眾黨總統參選人柯文哲洽談「執政聯盟」的概念，而且差一點成功，未來大選藍、白兩黨可以「執政聯盟」為基礎進行合作。

柯文哲去年敗選後，捲入司法風暴，目前被羈押在台北看守所。連勝文指出，去年選後大家都有許多反省，「後悔最多的人應該是柯文哲」，他曾經與柯文哲幕僚聊天，對於藍、白兩黨去年沒有整合成功，白營也覺得很遺憾。

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連勝文透露，他是國民黨與民眾黨溝通對話的多條路線之一，也曾經與柯文哲洽談「執政聯盟」的概念，但可惜最後並沒有成功，「執政聯盟」在歐洲與亞洲都有類似的成功案例，未來大選藍、白兩黨可以朝這個方向進行合作。

此外，針對國民黨罷免綠營立委連署因有大量死亡連署，最近遭檢調搜索、約談，連勝文表示，自從柯文哲被抓後，藍、白兩黨已經唇亡齒寒，許多不肖的檢警調人員為了升官與政治正確，讓台灣的司法已經被工具化、武器化，呼籲民眾出來反對罷免。

他強調，自己的父親、前國民黨主席連戰過去競選總統大選，輸了1萬多票，當時有1萬多張選票被查出有爭議，也沒看到政府調查，況且現在民進黨罷免國民黨立委的連署中，也有一堆死人幽靈連署，卻沒有看到司法調查。

談到最近政府限期已取得台灣身分的中國籍配偶，要在3個月內繳交喪失原籍證明，連勝文說，很多陸配都是辛苦的生活養家，民進黨為什麼要去為難這一些陸配？「民進黨就是不想讓這些人投票！」

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