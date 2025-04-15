議員批高虹安邱臣遠收割前朝政績、延宕工程 竹市府回應

挨批只會收割前朝政績及讓工程不斷延宕，新竹市議員劉彥伶酸高虹安邱臣遠市府2年多來只會收割。圖為延宕2年多完工的關埔國小跑道。（記者洪美秀攝）

2025/04/15 14:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天發佈關埔國小3期景觀工程中跑道及排球場完工訊息，市議員劉彥伶酸涉貪停職的市長高虹安與代理市長邱臣遠團隊除收割前朝的政績，任內的政見及工程不斷延宕外，市府還有什麼作為？抨擊建功高中及光武國中校舍工程原應今年完工，來紓解總量管制帶來的教室空間不足等壓力，但工程流標多次及延宕，要到2026年才有機會完工，今年入學的新生恐面臨學習空間不足等壓力，但市府卻毫無作為。

市府表示，為解決關埔地區教室空間量能不足問題，已推動關埔國小四期體育館工程、光武國中及建功高中國中部新建校舍工程，也進行建功綠帶改善工程。且爭取中央補助，投入逾40億進行校舍新建及整建工程，目前建功高中及光武國中的校舍工程都施工中，會要求廠商如質如期完工。

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劉彥伶說，這陣子看到市府發佈的新聞，提到有關關埔國小3期景觀工程等訊息，她發現所有的學校工程，除香山國小、光武國中是前朝設計規劃但尚未啟動工程外，其他每個案子都是在前市長林智堅時期爭取經費、設計規劃與發包執行的案子。

她舉例，建功高中新建校舍工程是林智堅時期爭取教育部國教署「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫」而來，高虹安在113年1月11日開工還喊出預計114學年啟用的豪語，結果現在說要到115學年度才能啟用，加上光武國中校舍工程尚未完成，間接造成114學年度總量管制國中新生人數暴增，且出現學生沒有教室可上課的窘境。

她想問，高虹安與邱臣遠這2年多來，除收割前朝的努力與政績，所有工程的延宕及流標已影響師生權益，而「新竹好學」只淪為口號。

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